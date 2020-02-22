Türk tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nı 37 madalya ile tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nı 37 madalya ile tamamladı - Son Dakika Spor

Türk tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nı 37 madalya ile tamamladı

7 saat önce

Avrupa Başkanlık Kupası'nın dördüncü ve son gününde Türk takvandocular 8'i altın 19 madalya kazandı.

Türk tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nı 37 madalya ile tamamladı, System.String[]

Avrupa Başkanlık Kupası'nın dördüncü ve son gününde Türk takvandocular 8'i altın 19 madalya kazandı. Türkiye, organizasyonu 37 madalyayla tamamladı.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen 5'inci Avrupa Başkanlık Kupası'nın son  gününde gençler kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Ay-yıldızlı takvandocular, 8'i altın, 6'sı gümüş ve 5'i bronz olmak üzere  19 madalya kazandı.

Erkekler 51 kiloda Serdar İlhan, 55 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 59 kiloda Mahmut Küskü, +78 kiloda Ali Kirazlı, kızlar 46 kiloda Aleyna Şenyurt, 49 kiloda Elif Ilgın Öztabak, 52 kiloda Özge Özbey, +68 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar altın madalya kazanan isimler oldu.

Erkekler 45 kiloda Yunus Emre Taş, 51 kiloda Zeynel Fırat Tanrıverdi, 78 kiloda Oğuz Tokgöz, kızlar 59 kiloda Işıl Zafer, 63 kiloda Huriye Nur Ergin ve +68 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu gümüş madalya elde etti.

Erkekler 51 kiloda Muhammet Eren Koç, 63 kiloda Muhammet Hanifi Köksal, +78 kiloda Mehmet Efe Özdemir, kızlar 44 kiloda Meryem Elif İyin, 63 kiloda Selenay Güçlüefe bronz madalya kazandı.

Dört gün süren organizasyonun ilk 3 gününde 8 altın, 8 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, toplamda 16'sı altın, 14'ü gümüş ve 7'si bronz olmak üzere 37 madalya ile turnuvayı tamamlayarak genel klasmanda Rusya'nın ardından ikinci sırayı aldı.


- İstanbul
Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:38 Kaynak: DHA
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