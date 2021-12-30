Üye Girişi
Türk Telekom 2021 verilerini açıkladı - Son Dakika

Türk Telekom 2021 verilerini açıkladı

30.12.2021 10:56
Türk Telekom 2021 verilerini açıkladı

Türk Telekom teknoloji, girişimcilik, kültür sanat ve sosyal sorumluluk alanındaki iş birlikleri ve yatırımlarıyla 2021 yılı verilerini paylaştı.

Türk Telekom teknoloji, girişimcilik, kültür sanat ve sosyal sorumluluk alanındaki iş birlikleri ve yatırımlarıyla 2021 yılı verilerini paylaştı. Dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden Juniper Networks ve Net Insight iş birliğinde Türk mühendislerin 5G alanındaki başarısını dünyaya kanıtlayan Türk Telekom, aynı zamanda geleceğin 'Unicorn'ları olan girişimleri yurt dışına açtı ve Atatürk Kültür Merkezi'nin 7 yıl boyunca ana destekçiliğini üstlendi.

Türk Telekom, teknolojinin iyilik ve faydaya dokunduğu işleri hayata geçirmeye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından herkesi hızlı internetle tanıştırma ve internet kullanımını yaygınlaştırarak en üst seviyeye çıkarma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Türk Telekom'un 2005'ten bu yana dijital dönüşüme yaptığı yatırım miktarı 18,1 milyar doları aştı.

5G'NİN YAPITAŞI OLAN FİBERE YATIRIM

5G için mobil teknolojilere olduğu kadar fiber yatırımlara da aralıksız devam ettiklerini belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla herkesi 'Değerli Hissettirmek' amacıyla hizmetlerimizi sürdürürken, Sayın Cumhurbaşkanımızın internet hızlarının artması ve fiberin yaygınlaştırılması için koyduğu hedefi ödev olarak üstleniyor, artan yatırımlarımızla hız kesmeden Türkiye'yi fiberleştirmek için yüksek motivasyonla çalışıyoruz. Fiber altyapıyı Türkiye'nin her köşesine taşıyarak, 2021 Eylül ayı itibarı ile fiber ağımızın uzunluğunu 353 bin kilometreye çıkardık. Hızla yaygınlaşan fiber altyapımız ile sabit genişbantta yeni abone kazanımımızı ve Türkiye'nin internet penetrasyonunu artırmayı sürdürüyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINI FİBER AĞLARLA ÖRDÜK"

Sabit tarafta özellikle fiber, mobilde LTE ve altyapı başta olmak üzere tüm iş kolları için yaptıkları yatırımları 10 yılda iki kattan fazla artırdıklarını söyleyen Önal, "2021 3. çeyrek itibarıyla baz istasyonlarımızın yaklaşık yüzde 45'i fiberle bağlı durumda. Türkiye'nin dört bir yanını fiber ağlarla ördük. Bu yılki yatırımlarımızla Türkiye'nin altyapıdaki fiberleşme oranını yıl sonunda yüzde 90'lar seviyesine ulaştırmayı hedeflediğimizi söylemiştik. Gururla söyleyebilirim ki; yılı bitirmeden bu hedefe ulaştık" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİYLE DÜNYAYA TEKNOLOJİ İHRACI

Küresel 5G ekosistemini güçlendirecek çalışmalarını son hızla sürdüren Türk Telekom, fikri mülkiyeti kendine ait yeni teknolojileri ve ürünleri, Amerika'dan Avrupa'ya büyük teknoloji üreticileriyle yaptığı iş birlikleri ile dünya pazarına sunuyor. Türk Telekom, grup şirketleri Argela ve Netsia aracılığıyla, mobil ağlarda verimlilik ve esneklik sağlayacak patentli RIC teknolojisini Silikon Vadisi'nde yer alan dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden Juniper Networks'ün ürün portföyüne entegre etti. Türk Telekom, 5G ve sonrası için önemli olan 'zaman ve frekans senkronizasyonu' alanında Net Insight ile iş birliğine giderek ürünleştirme sürecine geçti. Bu iş birliğiyle 5G'ye geçişte operatörlerin maliyetlerinin azaltılması ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Türk Telekom ayrıca, üyesi olduğu uluslararası teknoloji geliştirme topluluğu ONF ile geliştirdiği açık kaynaklı SEBA teknolojisini dünyada ilk kez Türkiye'de kendi mühendislerinin katkısı ile hayata geçirdiğini açıkladı. Erişim şebekesinde sanallaştırma üzerine kurgulanan SEBA; global telekomünikasyon sektöründe kaynak tasarrufu sağlayacak. Türk Telekom, sektöre değer katan öncü çalışmalarıyla dünyaya teknoloji ihraç etmeye devam edecek.

GELECEĞİN 'UNİCORN'LARINA NAKİT DESTEĞİ 10 MİLYON LİRAYI AŞTI

Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği projeleri PİLOT ve SANTRAL ile iştiraki TT Ventures'la teknoloji çözümleri üreten girişimlerin büyümesine destek sağlayan Türk Telekom, PİLOT mezunu 91 girişime bugüne kadar yaklaşık 10 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği sağladığını duyurdu. TT Ventures ile 8 teknoloji girişimine yatırım yaptı. Türk Telekom, başarılarını global arenaya taşıma potansiyeli olan 'Unicorn'ların ortaya çıkması hedefiyle küresel girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile önemli bir iş birliğine imza attı. PİLOT mezunu 3 girişim bu yıl Plug and Play'in Amerika programına katılmaya hak kazandı.

HAYATIN HER ALANINDA 'TÜRKİYE'YE DEĞER' PROJELERİ

Türk Telekom, 2021'de kadınların girişim yolculuğundan görme engellilerin kitaplara ve sanat eserlerine erişimine, eğitim öğretimden amatör sporculara verdiği desteğe kadar pek çok alanda 'Türkiye'ye Değer' anlayışıyla projelerini sürdürdüğünü açıkladı. 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projesiyle 5 bin kadına dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri vererek proje hedefine ulaşan Türk Telekom'un görme engelliler için sesli kitap ve içerik sağlayan Telefon Kütüphanesi uygulamasına 10'uncu yılında son yılların en çok satanlarının da yer aldığı yeni kitaplar eklenerek içerik sayısı 2 bini aştı. Telefon Kütüphanesi'nde yer alan dünyaca ünlü sesli betimlemeli tablolar, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi' ile ziyaretçilere açılırken, az gören çocuklara erken müdahale eğitimlerinin verildiği Günışığı Projesi ve Sanatın Günışığı Eğitim Programı Atölyeleri kapsamında 81 ilde 700 kişiye ulaşıldı. Ülkemizde sporun gelişmesi için Türkiye'nin dört bir yanında 33 farklı branşta 40 spor kulübünü destekleyen Türk Telekom'un amatör sporcuları katıldıkları uluslararası müsabakalardan başarılarla döndü.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türk Telekom İstanbul AKM'nin (Atatürk Kültür Merkezi) ana destekçisi oldu. AKM'nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna Türk Telekom'un adı verildi.  Teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına da aktaran Türk Telekom, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olacak.

Öte yandan her türlü doğal afet, kaza ve arama kurtarma faaliyeti gerektiren olaylarda yardım etmek amacıyla 11 yıldır gönüllülük esasıyla çalışan Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi (TTAKE), 2021'de 11 eğitime, 1 operasyona ve 2 tatbikata katılım sağladı. TTAKE, geçtiğimiz yaz Antalya'nın Manavgat bölgesindeki yangında toplam 17 ayrı yardım çağrısı aldı ve 35 kişinin yangın bölgesinden tahliye edilmesine destek oldu.


YORUMLAR
500

Girişimcilik, Türk Telekom, Türkiye, 5G, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk Telekom 2021 verilerini açıkladı - Son Dakika


Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı         
10:45
Genç kızın talebi Esra Erol'u çok şaşırttı! Annesi internetten tanıştığı adamla kaçmıştı Genç kızın talebi Esra Erol'u çok şaşırttı! Annesi internetten tanıştığı adamla kaçmıştı         
10:27
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28

Son Dakika Haberleri
10:55 Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı
10:45 Facebook'taki sahte ev ilanına inandı, beş parasız kaldı
10:44 Hindistan'da ilginç olay! Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı
10:40 CIA, Danimarkalı yetim çocukları denek olarak mı kullandı?
10:38 İmamoğlu için "Suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: İstanbul'un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız?
10:32 Otobüste oturan çocukları kaldırmak istedi, yumrukların hedefi oldu!
10:23 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine talimat: Seçime hazırlıklı olun
10:22 Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı
10:18 Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü
10:16 Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 11:06:47. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Telekom 2021 verilerini açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement