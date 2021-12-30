Türk Telekom 2021 verilerini açıkladı - Son Dakika

Türk Telekom teknoloji, girişimcilik, kültür sanat ve sosyal sorumluluk alanındaki iş birlikleri ve yatırımlarıyla 2021 yılı verilerini paylaştı. Dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden Juniper Networks ve Net Insight iş birliğinde Türk mühendislerin 5G alanındaki başarısını dünyaya kanıtlayan Türk Telekom, aynı zamanda geleceğin 'Unicorn'ları olan girişimleri yurt dışına açtı ve Atatürk Kültür Merkezi'nin 7 yıl boyunca ana destekçiliğini üstlendi.

Türk Telekom, teknolojinin iyilik ve faydaya dokunduğu işleri hayata geçirmeye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından herkesi hızlı internetle tanıştırma ve internet kullanımını yaygınlaştırarak en üst seviyeye çıkarma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Türk Telekom'un 2005'ten bu yana dijital dönüşüme yaptığı yatırım miktarı 18,1 milyar doları aştı.

5G'NİN YAPITAŞI OLAN FİBERE YATIRIM

5G için mobil teknolojilere olduğu kadar fiber yatırımlara da aralıksız devam ettiklerini belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla herkesi 'Değerli Hissettirmek' amacıyla hizmetlerimizi sürdürürken, Sayın Cumhurbaşkanımızın internet hızlarının artması ve fiberin yaygınlaştırılması için koyduğu hedefi ödev olarak üstleniyor, artan yatırımlarımızla hız kesmeden Türkiye'yi fiberleştirmek için yüksek motivasyonla çalışıyoruz. Fiber altyapıyı Türkiye'nin her köşesine taşıyarak, 2021 Eylül ayı itibarı ile fiber ağımızın uzunluğunu 353 bin kilometreye çıkardık. Hızla yaygınlaşan fiber altyapımız ile sabit genişbantta yeni abone kazanımımızı ve Türkiye'nin internet penetrasyonunu artırmayı sürdürüyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINI FİBER AĞLARLA ÖRDÜK"

Sabit tarafta özellikle fiber, mobilde LTE ve altyapı başta olmak üzere tüm iş kolları için yaptıkları yatırımları 10 yılda iki kattan fazla artırdıklarını söyleyen Önal, "2021 3. çeyrek itibarıyla baz istasyonlarımızın yaklaşık yüzde 45'i fiberle bağlı durumda. Türkiye'nin dört bir yanını fiber ağlarla ördük. Bu yılki yatırımlarımızla Türkiye'nin altyapıdaki fiberleşme oranını yıl sonunda yüzde 90'lar seviyesine ulaştırmayı hedeflediğimizi söylemiştik. Gururla söyleyebilirim ki; yılı bitirmeden bu hedefe ulaştık" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİYLE DÜNYAYA TEKNOLOJİ İHRACI

Küresel 5G ekosistemini güçlendirecek çalışmalarını son hızla sürdüren Türk Telekom, fikri mülkiyeti kendine ait yeni teknolojileri ve ürünleri, Amerika'dan Avrupa'ya büyük teknoloji üreticileriyle yaptığı iş birlikleri ile dünya pazarına sunuyor. Türk Telekom, grup şirketleri Argela ve Netsia aracılığıyla, mobil ağlarda verimlilik ve esneklik sağlayacak patentli RIC teknolojisini Silikon Vadisi'nde yer alan dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden Juniper Networks'ün ürün portföyüne entegre etti. Türk Telekom, 5G ve sonrası için önemli olan 'zaman ve frekans senkronizasyonu' alanında Net Insight ile iş birliğine giderek ürünleştirme sürecine geçti. Bu iş birliğiyle 5G'ye geçişte operatörlerin maliyetlerinin azaltılması ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Türk Telekom ayrıca, üyesi olduğu uluslararası teknoloji geliştirme topluluğu ONF ile geliştirdiği açık kaynaklı SEBA teknolojisini dünyada ilk kez Türkiye'de kendi mühendislerinin katkısı ile hayata geçirdiğini açıkladı. Erişim şebekesinde sanallaştırma üzerine kurgulanan SEBA; global telekomünikasyon sektöründe kaynak tasarrufu sağlayacak. Türk Telekom, sektöre değer katan öncü çalışmalarıyla dünyaya teknoloji ihraç etmeye devam edecek.

GELECEĞİN 'UNİCORN'LARINA NAKİT DESTEĞİ 10 MİLYON LİRAYI AŞTI

Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği projeleri PİLOT ve SANTRAL ile iştiraki TT Ventures'la teknoloji çözümleri üreten girişimlerin büyümesine destek sağlayan Türk Telekom, PİLOT mezunu 91 girişime bugüne kadar yaklaşık 10 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği sağladığını duyurdu. TT Ventures ile 8 teknoloji girişimine yatırım yaptı. Türk Telekom, başarılarını global arenaya taşıma potansiyeli olan 'Unicorn'ların ortaya çıkması hedefiyle küresel girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile önemli bir iş birliğine imza attı. PİLOT mezunu 3 girişim bu yıl Plug and Play'in Amerika programına katılmaya hak kazandı.

HAYATIN HER ALANINDA 'TÜRKİYE'YE DEĞER' PROJELERİ

Türk Telekom, 2021'de kadınların girişim yolculuğundan görme engellilerin kitaplara ve sanat eserlerine erişimine, eğitim öğretimden amatör sporculara verdiği desteğe kadar pek çok alanda 'Türkiye'ye Değer' anlayışıyla projelerini sürdürdüğünü açıkladı. 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' projesiyle 5 bin kadına dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri vererek proje hedefine ulaşan Türk Telekom'un görme engelliler için sesli kitap ve içerik sağlayan Telefon Kütüphanesi uygulamasına 10'uncu yılında son yılların en çok satanlarının da yer aldığı yeni kitaplar eklenerek içerik sayısı 2 bini aştı. Telefon Kütüphanesi'nde yer alan dünyaca ünlü sesli betimlemeli tablolar, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi' ile ziyaretçilere açılırken, az gören çocuklara erken müdahale eğitimlerinin verildiği Günışığı Projesi ve Sanatın Günışığı Eğitim Programı Atölyeleri kapsamında 81 ilde 700 kişiye ulaşıldı. Ülkemizde sporun gelişmesi için Türkiye'nin dört bir yanında 33 farklı branşta 40 spor kulübünü destekleyen Türk Telekom'un amatör sporcuları katıldıkları uluslararası müsabakalardan başarılarla döndü.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türk Telekom İstanbul AKM'nin (Atatürk Kültür Merkezi) ana destekçisi oldu. AKM'nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu 2 bin 40 kişilik ana opera salonuna Türk Telekom'un adı verildi. Teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına da aktaran Türk Telekom, AKM içindeki ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için Wi-Fi bağlantı noktaları, 4.5G ve 5G mobil hizmetleri ile uçtan uca tüm telekomünikasyon hizmetlerinin sağlayıcısı olacak.

Öte yandan her türlü doğal afet, kaza ve arama kurtarma faaliyeti gerektiren olaylarda yardım etmek amacıyla 11 yıldır gönüllülük esasıyla çalışan Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibi (TTAKE), 2021'de 11 eğitime, 1 operasyona ve 2 tatbikata katılım sağladı. TTAKE, geçtiğimiz yaz Antalya'nın Manavgat bölgesindeki yangında toplam 17 ayrı yardım çağrısı aldı ve 35 kişinin yangın bölgesinden tahliye edilmesine destek oldu.