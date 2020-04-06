Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, AA'nın 100. yılını kutladı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Burak Gören, Anadolu Ajansı'nın (AA) 100. kuruluş yılını kutladı.

Burak Gören yaptığı açıklamada, " Kuruluşuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülük ettiği Anadolu Ajansı, objektif habercilik anlayışı ve güçlü haber örgütlenmesiyle mükemmel bir örnek olmuş ve basınımızda kalitenin yükselmesine katkıda bulunmuştur." dedi.

AA'nın sporun gelişmesindeki payının büyük olduğunu ifade eden Burak Gören, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin en ücra köşesindeki spor müsabakalarını dahi takip ederek, kamuoyuna ulaştıran asırlık çınarımız AA'nın sporun gelişmesindeki payı büyüktür. Bütün bunların bilinci ile Türkiye'yi doğru ve eksiksiz bilgilendiren, hayata dair her konuyu bize ulaştıran Anadolu Ajansı'na emek veren tüm çalışanları tebrik ediyorum. AA'nın yüzüncü yılının kutlu olmasını diliyorum."