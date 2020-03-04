Türk Telekom, çeyrek final kapısını araladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk Telekom, çeyrek final kapısını araladı - Son Dakika Spor

Türk Telekom, çeyrek final kapısını araladı

7 saat önce

Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş'ı 89-78 mağlup ederek çeyrek final avantajını kaptı.

Türk Telekom, çeyrek final kapısını araladı, System.String[]

Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş'ı 89-78 mağlup ederek çeyrek final avantajını kaptı.


Türk Telekom, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş'ı ağırladı. İlk sayısını T.J. Campbell'in üçlüğüyle bulan Başkent ekibi, 8-0'lık seri yakaladı. Beşiktaş farkı kapatırken, ilk 7 dakika 13-13 eşitlikle geçildi. Skor üstünlüğü el değiştirirken takımlar dış atışlara yöneldi. Periyodun son 1 dakikasında özellikle boyalı bölgede etkili oynayan Türk Telekom, peş peşe bulduğu sayılarla öne geçti ve ilk çeyrek skoru 28-23 Türk Telekom lehine tamamlandı.


Başkent temsilcisi ikinci çeyreğe hızlı başladı. Muhammed Baygül ile pota altını zorlayan Türk Telekom, set oyunuyla skor üretti. Savunmada agresif bir görüntü çizen Türk Telekom, periyodun ilk 5 dakikalık süresine konuk ekibe fazla sayı şansı tanımadı. 17'nci dakikadan itibaren iki takımın da yaptığı top kayıpları nedeniyle fazla sayının kaydedilmediği son bölümde skoru koruyan başkent temsilcisi soyunma odasına 45-42 üstünlükle gitti.


Üçüncü çeyreğin Djurisic'in üçlüğüyle skoru eşitleyen Beşiktaş'a, Moustapha Fall'un basketinin ardından bir de faul atışıyla karşılık verdi. Çeyreğin büyük bölümünde üstün oynayan Türk Telekom, Moustapha Fall'ın pota altından katkı sunmasıyla son çeyreğe 67-59 üstün gitti.


Oyun disiplininden kopmayan başkent ekibi, hücumda sergilediği başarılı performansı savunmada da gösterdi. 35'inci dakikaya 78-65 önde giren Türk Telekom, Beşiktaş'ı 89-78 yenerek çeyrek final için önemli bir avantaj elde etti.


Son 16 turu ikinci maçı 11 Mart tarihinde BJK Akatlar Spor Kompleksinde oynanacak.


Salon: Ankara


Hakemler: Aleksander Glisic xx, Sergii Zashchuk xx, Sasa Maricic xx


Türk Telekom: Johnson xx 16, Fall xx 17, Enes Taşkıran x, Wiltijer x 9, Campbell xxx 27, Muhammed Baygül x 6, Şafak Edge x 3, Kadji x 9, Metin Türen x


Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher xx 16, İsmet Akpınar xx 12, Birkan Baltuk x 3, Oğuz Savaş xx 12, Djurisic xx 15, Ömer Utku Al x 6, Burak Yıldızlı xx 14, Sabahattin Can Dondur x, Çağdaş Kayabaşı x


1. Periyot: 7-13 (Türk Telekom lehine)


Devre: 29-30 (Türk Telekom lehine)


3. Periyot: 44-45 (Türk Telekom lehine) - ANKARA

Türk Telekom, basketbol, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:26 Kaynak: İHA
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