Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Fall'ı kadrosuna kattı
Son Dakika Spor Haber

Türk Telekom Fall'ı kadrosuna kattı

1 saat önce

Türk Telekom Spor Kulübü, Avrupa'nın sayılı uzunları arasında yer alan (2,18 m) 27 yaşındaki Fransız Pivot Moustapha Fall'ı kadrosuna kattı.

Türk Telekom Fall'ı kadrosuna kattı, System.String[]
Türk Telekom Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, Avrupa'nın sayılı uzunları arasında yer alan (2,18 m) 27 yaşındaki Fransız Pivot Moustapha Fall'ı kadrosuna kattı.

Türkiye'yi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Türk Telekom Spor Kulübü'nde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkent ekibi, Lokomotif Kuban takımında forma giyen Fransa Milli Takımı oyuncusu Moustapha Fall ile sözleşme imzaladı. Savunma ve hücumda etkili bir silah olacak 2,18 metre boyundaki pivot oyuncu özellikle pota altında tehlikeli bir isim olarak öne çıkıyor. Kariyerine Fransa'nın Poitiers 86 takımında başlayan Fall, sırasıyla Monaco, Antibes Sharks ve Elan Chalon takımlarında forma giydi. Chalon ile FIBA Avrupa Kupası finali oynama başarısı gösteren oyuncu, 2016-2017 sezonunda Fransa Ligi'nde yılın savunmacısı seçildi. Geçtiğimiz sezon Lokomotif Kuban forması altında başarılı bir sezon geçiren Fall ligde; 14 sayı, 8 ribound 3 asist ortalamasını yakalarken, EuroCup'ta ise 10 maçta 5,6 sayı 2,9 ribound 0,6 asistlik istatistik tutturdu.

TJ Campbell'la sözleşme uzatıldı.

Türk Telekom, başarılı oyun kurucularından TJ Campbell ile de sözleşme yeniledi. Özellikle takımın Türkiye 1. Ligi'nden Süper Lig'e yükseldiği yıl sayılarıyla etkili olan ABD'li oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde 33 maça çıkan tecrübeli oyuncu; 9,15 sayı 2,24 ribound ve 4,39 ortalama ile oynadı. 7Days EuroCup'ta 10 maçta parkede yer alan Campbell, 9.9 sayı, 2,1 ribound, 3,6 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL
Türk Telekom, Fransa, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda muhteşem zafer! Interli futbolcu Bakayoko, Menemenspor'a geliyor! Sivasspor, Alper Potuk'tan haber bekliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 12:25:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Fall'ı kadrosuna kattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]