Son Dakika › Spor › Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika deplasmanında - Son Dakika Spor
Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika deplasmanında
6 saat önce
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 12. maçında yarın Belçika ekibi Filou Oostende'ye konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:04 Kaynak: AA
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 12. maçında yarın Belçika ekibi Filou Oostende'ye konuk olacak.
Oostende kentinde yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Oynadığı 11 maçın 8'ini kazanan ve lider durumda bulunan Türk Telekom, gruptan çıkmayı garantilemişti.
Ev sahibi Filou Oostende ise grupta 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.
İki takım arasında Ankara'da oynanan maçı Türk Telekom, 72-66 kazanmıştı.
Son Dakika Türk Telekom'un internet servisleri çöktü! Son dakika: İnternet servisleri çöken Türk Telekom'dan açıklama: Sorun siber saldırı kaynaklı Gol sevincinde korner direği cinsel organına geldi Son Dakika: Türk Telekom'dan internet erişimi açıklaması: Saat 18.45'te problem tamamen sona ermiştir