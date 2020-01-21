Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika deplasmanında - Son Dakika
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Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika deplasmanında

6 saat önce

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 12. maçında yarın Belçika ekibi Filou Oostende'ye konuk olacak.

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika deplasmanında, System.String[]

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 12. maçında yarın Belçika ekibi Filou Oostende'ye konuk olacak.

Oostende kentinde yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Oynadığı 11 maçın 8'ini kazanan ve lider durumda bulunan Türk Telekom, gruptan çıkmayı garantilemişti.

Ev sahibi Filou Oostende ise grupta 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında Ankara'da oynanan maçı Türk Telekom, 72-66 kazanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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