Türk Telekom, Litvanya'dan da galibiyetle döndü! Avantajı kaptı...

Salon: Cido Arena



Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Tanel Suslov (Estonya), Alexey Davydov (Rusya)



Lietkabelis: Brown 13, Lekunas 5, Sajus 11, Sakic 18, Sinovec 1, Lipkevicius 7, Maldunas 3, Olujobi 2, Normantas, Dimsa 17



Türk Telekom: Muhammed Baygül 21, Campbell 2, Fall 15, Hunter 25, Wiltjer 12, Egemen Güven 6, Johnson 5, Metin Türen 5, Polat Kaya, Enes Taşkıran, Efe Beşok, Şafak Edge



1. Periyot: 15-25



Devre: 30-49



3. Periyot: 58-69



FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi sahnesinde çıktığı ilk iki maçı kazanarak önemli bir başarıya imza atan Türk Telekom, üçüncü hafta maçında Litvanya Ekibi Lietkabelis'e konuk oldu.



Maça RJ Hunter, KylieWiltjer, T.J. Campbell, Muhammed Baygül ve Moustapha Fall beşiyle çıkan Türk Telekom, Moustapha Fall'ın smacıyla oyuna moralli başladı. RJ Hunter'ın üçlüğü ile hücumda dengeli bir görüntü çizen Türk Telekom, 5 dakikalık sürede 16-9'luk üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi ekip, Türk Telekom ataklarına yanıt vermekte zorlanırken, ilk çeyrek 25-15'lik Türk Telekom üstünlüğü ile geçildi.



Başkent ekibi ikinci çeyreğe de fırtına gibi giriş yaptı. İki dakikalık süre Egemen Güven ve RJ Hunter'ın basketleriyle geçilirken, Litvanya ekibi Türk Telekom savunmasını aşmakta zorlandı. Nick Johnson'un oyuna girmesiyle birlikte hücum üretkenliğini zirveye çıkaran Türk Telekom, 16. dakikaya tam 19 sayı farkla 40-21 üstün girdi. İlk devrenin son dakikalarına doğru oyunu dengede tutan Ankara ekibi, devreyi 49-30 önde tamamladı.



Üçüncü periyotta, farkı kapatmak isteyen Lietkabelis dış atışlara yöneldi. Dimsa ve Sakic'le sayı kaydeden ev sahibi ekibe, RJ Hunter üçlükleriyle yanıt vererek farkın kapanmasını engelledi. Çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Türk Telekom, 27'nci dakikada 18 sayı öne geçerek final çeyreğine 69-58 önde gitti.



İlk dakikalardan itibaren maça ağırlığını koyan Türk Telekom, son çeyrekte de istediğini aldı ve sahadan 14 sayı farkla 91-77 galip ayrıldı. RJ Hunter 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Muhammed Baygül 21 sayı ile oynadı.



Bu sonuçla Türk Telekom FIBA Basketbol Şampiyonlar üçte üç yaptı ve gruptan bir üst tura çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti.



