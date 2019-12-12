Türk tiyatro yönetmeninden Gürcüce

Gürcistan'da 1992 ile 1993 yıllarında yaşanan Abhazya Savaşı sonucunda yerlerinden edilen kadınların hikayelerinin anlatıldığı, Türk tiyatro yönetmeni Dr. Gamze Tanrıvermiş tarafından başkent Tiflis'te sahneye konulan " Truva, Kayıp Cennet" adlı oyunun ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Tiflis'teki Şota Rustavelli Tiyatro ve Film Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Tanrıvermiş'in yönettiği "Truva, Kayıp Cennet" adlı oyunu, Tiflis'te Gürcü tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Sokhumi Dram Tiyatrosu'ndaki oyunun prömiyeri öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, söz konusu projenin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) destekleri ile gerçekleştiğini kaydederek, TİKA'ya teşekkür etti.

Oyunun aslında Truva üzerine kurulan bir oyun olduğunu ifade eden Yazgan, oyunun savaş dönemi ve savaş sonrasında kadınların yaşadıklarını içerdiğini belirterek, "Truva, Kayıp Cennet"in Abhazca ve İngilizce altyazılarla sahnelendiğini kaydetti.

Gürcistan'da 90'lı yıllarda yaşanan Abhazya Savaşı'ndan bugüne kadar Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını hatırlatan Büyükelçi Yazgan, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunları olsun, savaştan sonra toplumlar arasında yaşanan belli gerginlikler olsun, bunları çözmek yönünde atılabilecek adımların olduğuna inandığını dile getirerek, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruyoruz." dedi.

Fatma Ceren Yazgan, "Türkiye'de Abhaz kökenli vatandaşlarımız var, Türkiye'de Gürcü kökenli vatandaşlarımız var ve 150 yılı aşkın bir süredir birlikte yaşıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak birlikte yaşıyorlar. Atatürk'ün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' deyişinin bize bıraktığı bu miras var." şeklinde konuştu.

Savaşlarda ve savaş sonrasında tüm kadınların büyük bir yıkım yaşadıklarını anlatan Yazgan, bu oyunda bunların anlatıldığını ifade ederek, sanat diliyle bunu aktarmanın önemli olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Yazgan, Ahıska Türklerinin sürgünün 75'inci yılı vesilesiyle çeşitli anma programları düzenlendiğini hatırlatarak, "14 Kasım'da Ahıska Türklerinin sürgünlerinin 75'inci yıldönümünü birlikte andık Tiflis'te. Tüm bunlar, bu hikayeler, buna benzer hikayeler ki nitekim Truva da aslında çok eski bir hikaye ama maalesef yinelenen insan hikayeleridir." diye konuştu.

Gürcistan'ın Türkiye'nin dost ve komşu ülkesi olduğunu vurgulayan Yazgan, Türkiye'nin Gürcistan'daki istikrar ve barışa katkı sağlamayı sürdüreceğini de ifade etti.

TİKA'nın Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ ise konuşmasında, "Komşu ülkemiz Gürcistan ile dostluğumuz, yüzyıllar öncesine dayanan tarihi geçmişimiz var." ifadelerini kullandı.

Demirdağ, Türk-Gürcü kültürünü daha yakından tanımak ve tanıtmak adına Türk-Gürcü sanatçılarının ortaklığıyla sahnelenen oyunda, öznesi kadın olan ve Abhazya'dan savaştan dolayı evlerini ve tiyatrolarını kaybeden Sokhumi Devlet Tiyatrosu sanatçılarının savaş ve kadın ekseninde oyunu halkla buluşturduklarını söyledi.

"Truva, Kayıp Cennet" adlı oyunun ilk gösterimini, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği yetkilileri, diğer ülkelerin büyükelçileri, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Gürcü siyasetçiler, sanatseverler, Gürcü ve Türk iş adamları ve çok sayda davetli izledi.