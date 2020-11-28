Türk tiyatrosu yeni eseler kazandı - Son Dakika

Türk tiyatrosu yeni eseler kazandı

28.11.2020 12:05

- Türk tiyatrosu yeni eseler kazandı Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun Mitos Boyut Yayınları iş birliğiyle bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu Nilüfer Belediyesi'nin, oyun yazarlığı konusunda Türk tiyatrosuna nitelikli eserler kazandırmak,...

- Türk tiyatrosu yeni eseler kazandı

Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun Mitos Boyut Yayınları iş birliğiyle bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin, oyun yazarlığı konusunda Türk tiyatrosuna nitelikli eserler kazandırmak, genç yazarları tiyatro yazarlığına teşvik etmek, yerli tiyatro oyunu repertuarını zenginleştirmek amacıyla her yıl Mitos Boyut Yayınları iş birliği ile düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması bu yıl da büyük ilgi gördü. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmanın ödül töreni Nilüfer Belediyesi Barış Meclisi'nde gerçekleştirildi. 146 eserin başvurduğu yarışmada, başvuru kriterlerini karşılayan 133 eser arasından 13'ü finale kalmaya hak kazandı.

Sahne Eseri Yazma Yarışması ödül törenine katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem konuşmasında "Kültür-sanatın kenti Nilüfer'de sanatın her dalında olduğu gibi, tiyatronun da herkes için ulaşılabilir olması amacıyla çaba sarf ediyoruz. Nilüfer Kent Tiyatrosu, bu amaçla başarılı çalışmalar yürütüyor. Tiyatroyu ulaşılabilir kılmakla kalmayıp, sanat dünyasına nitelikli eserler kazandırmak ve genç yazarları tiyatro yazarlığına teşvik etmek için de çabalıyoruz. Yarışmaya katılan tüm eser sahiplerine, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar ve seçici kurula teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmaya başvuruların geçen yıla göre iki katına yaklaştığını hatırlatan Başkan Erdem "Öyle anlaşılıyor ki; pandemi sürecinde 'evdekal' çağrılarına uyan yetenekli yazarlarımızın üretkenliği de gözler önüne serilmiş oldu" diye konuştu.

Başkan Erdem'in konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, gazeteci, tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar, Prof. Dr. Metin Balay, yönetmen, oyun yazarı, oyuncu Murat Karasu ve Prof. Dr. Tülin Sağlam'dan oluşan seçici kurulun değerlendirdiği eserler arasından finale kalan oyun sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Finale kalan eserler arasından üçüncülük ödülü "M.Ali_Bir Varoş Nidası" adlı

eseriyle Turgay Korkmaz'ın olurken, ikincilik ödülü "Yansıma" adlı eseriyle Evrin Araç'ın oldu. Yarışmanın birincisi ise "Geç Kalan Akşam Yemeğinin Hezimeti" adlı eseriyle Cenap Hakan Akgül oldu. Yarışmada iki isim ise özel ödüle değer görüldü. "Dil Ağacı" adlı eseriyle Ali Cüneyd Kılcıoğlu ve "Ses" adlı eseriyle Şirin Gürbüz özel ödülün sahibi oldu. Dereceye girenlere ödüllerini Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, gazeteci ve tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi.

Ödül törenin kapanışında konuşan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar ise, Nilüfer Belediyesi çalışanlarına ve uyumlu iş ortaklığı için Mitos Boyut Yayınları Temsilcisi Fatih Ölekli'ye teşekkür ederek, ödül alan oyunların Mitos Boyut Yayınları tarafından kitap olarak yayımlanacağını ve Nilüfer Kent Tiyatrosu tarafından sahneleneceğini söyledi.

Türk tiyatrosu yeni eseler kazandı
Türk tiyatrosu yeni eseler kazandı
Türk tiyatrosu yeni eseler kazandı
Türk tiyatrosu yeni eseler kazandı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türk tiyatrosu yeni eseler kazandı - Son Dakika


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