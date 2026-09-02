Türk turistler akın ediyordu! Vize düzenlemesi için tarih verdiler
Tayland, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 60'tan fazla ülkenin vatandaşlarına uygulanan vizesiz kalış süresinde değişikliğe gidiyor. 15 Eylül itibarıyla 60 günlük vizesiz kalış hakkı 30 güne indirilecek. Güvenlik ve suçla mücadele gerekçesiyle alınan karar, Tayland'da uzun süreli tatil planlayan Türk vatandaşlarını da doğrudan etkileyecek.
Tayland'dan Türk turistleri yakından ilgilendiren yeni bir karar geldi. Ülkeye vizesiz seyahatlerde uygulanan 60 günlük kalış süresi, 15 Eylül'den itibaren 30 güne düşürülecek.
TÜRK VATANDAŞLARI DA LİSTEDE
Tayland yönetimi, yabancı ziyaretçilerin ülkeye giriş ve konaklama koşullarında değişikliğe gitme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Departmanı tarafından açıklanan düzenlemeye göre 60'tan fazla ülke ve bölgeden gelen ziyaretçilerin vizesiz kalış hakkı 60 günden 30 güne indirilecek. Yeni uygulamadan etkilenecek ülkeler arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bulunuyor. Böylece Tayland'a vizesiz seyahat edecek Türk vatandaşlarının mevcut 60 günlük kalış süresi yarıya düşmüş olacak.
YENİ UYGULAMA 15 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
Yeni düzenlemenin 15 Eylül itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Karar Türkiye'nin yanı sıra Çin, ABD ve Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeyi de kapsıyor. Mevcut uygulamada 90'dan fazla ülkeye 60 günlük vizesiz kalış imkanı tanınıyor. Yeni sistemle bu uygulamanın kapsamının daraltılması öngörülürken yaklaşık 20 ülkenin hangi şartlara tabi tutulacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.
Son Dakika › Tayland › Türk turistler akın ediyordu! Vize düzenlemesi için tarih verdiler - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?