Türk üniversitesinden ABD ve Kanada'da çift diploma anlaşması - Son Dakika

Türk üniversitesinden ABD ve Kanada'da çift diploma anlaşması

Yeditepe Üniversitesi, ABD'deki Coe College ve Kanada'daki Huron Üniversitesi ile yaptığı iş birliğiyle öğrencilere çift diploma fırsatı sundu.

Yeditepe Üniversitesi, ABD'deki Coe College ve Kanada'daki Huron Üniversitesi ile yaptığı iş birliğiyle öğrencilere çift diploma fırsatı sundu.

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70 ülkede 700'den fazla Erasmus ve Exchange anlaşması bulunan ve farklı ülkelerle çift diploma anlaşmaları bulunan Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerini dünya vatandaşı olmaları yönünde ilerletmek için ABD ve Kanada ile iş birliği yaptığını duyurdu. ABD'deki Coe College ve Kanada'daki Huron Üniversitesi ile yapılan anlaşma neticesinde öğrenciler çift diplomayla mezun olabilecek.

EKONOMİ VE FİZİKTE ÇİFT DİPLOMA FIRSATI

Üniversitenin Fen- Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde eğitim alan öğrenciler, ilk iki yıl Yeditepe Üniversitesi'nde, sonraki iki yıl ise Coe College'da eğitim alarak Fizik alanında iki üniversitenin diplomasını almaya hak kazanacak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nün Kanada'nın Huron Üniversitesi ile yaptığı çift diploma programına göre de bu bölümü tercih eden öğrenciler, iki yıl Yeditepe Üniversitesi'nde, sonraki iki yıl da Huron Üniversitesi'nde eğitim alarak ekonomi alanında iki diploma sahibi olma fırsatı yakalayacak.

8 FARKLI YABANCI DİL ÖĞRENME OLANAĞI

Eğitim dili İngilizce olan üniversite öğrencilere İngilizcenin yanı sıra 8 farklı dil öğrenme olanağı sunuyor. Ayrıca Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü'nde Almanca, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Fransızca, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Rusça eğitim veriliyor.

DÜNYAYA YAYILAN İŞ BİRLİĞİ

Üniversitenin ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nün ABD'deki University of North Carolina Wilmington'la, Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) Bölümü'nün Almanya Fachhochschule Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'yle çift diploma ve Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nün Kanada Ontario Üniversitesi ile değişim anlaşması bulunuyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Yeditepe Üniversitesi, Ekonomi, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk üniversitesinden ABD ve Kanada'da çift diploma anlaşması - Son Dakika
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