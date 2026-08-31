Türk vatandaşları için yeni dönem! Svalbard'da mülk edinebilecekler - Son Dakika
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Türk vatandaşları için yeni dönem! Svalbard'da mülk edinebilecekler

Türk vatandaşları için yeni dönem! Svalbard\'da mülk edinebilecekler
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Kuzey Kutup Noktası'na yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Norveç'e bağlı Svalbard takımadalarında Türk vatandaşları mülk edinme ve ikamet imkanına kavuştu. Türk şirketlerinin ticari faaliyetlerde bulunabileceği, öğrencilerin eğitim alabileceği adalarda yaşam ise oldukça zorlu. Sıcaklığın eksi 50 dereceye kadar düştüğü bölgede kutup ayıları nedeniyle yerleşim merkezi dışına silahsız çıkılmıyor.

Norveç'e bağlı Svalbard takımadalarında Türkiye açısından yeni bir dönem başladı. Kuzey Kutup Noktası'na yaklaşık bin kilometre uzaklıkta bulunan takımadalara ilişkin geçen yıl TBMM'de kabul edilen anlaşmanın ardından Türk vatandaşlarına bölgede mülk edinme ve ikamet etme imkanı sağlandı.

Anlaşmayla birlikte Türkiye'nin bölgedeki bilimsel faaliyetleri de hız kazandı. TÜBİTAK tarafından Kutup Araştırmaları Merkezi açılırken, Türk bilim insanları Svalbard'da çalışmalarına başladı.

TÜRK ŞİRKETLERİ DE FAALİYET GÖSTEREBİLECEK

Yeni dönemde yalnızca bilimsel çalışmalar değil, ekonomik faaliyetler açısından da imkanlar bulunuyor. Türk şirketleri Svalbard'da endüstri, balıkçılık ve ticaret alanlarında faaliyet gösterebilecek ve mülk edinebilecek.

Türk öğrenciler de Svalbard Üniversitesinde eğitim alma imkanından yararlanabilecek.

Türk bilim heyetinin yanı sıra takımadaları hükümet düzeyinde ziyaret eden ilk isim ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır oldu.

Türk vatandaşları için yeni dönem! Svalbard'da mülk edinebilecekler

SICAKLIK EKSİ 50 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR

Svalbard'ın sunduğu imkanların yanında bölgedeki yaşam koşulları oldukça zorlu. Takımadalarda hava sıcaklığı bazı dönemlerde sıfırın altında 50 dereceye kadar düşebiliyor.

Bölgenin coğrafi şartları sağlık hizmetlerini de etkiliyor. Hastane imkanlarının sınırlı olması nedeniyle hamile kadınların doğum için Alesund ve Oslo'ya gittiği belirtiliyor.

Ölüm döşeğindeki hastalar da ana karaya gönderiliyor. Svalbard'da beklenmedik şekilde hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri ise defnedilmek üzere ana karaya götürülüyor.

KUTUP AYILARI NEDENİYLE SİLAHSIZ ÇIKILMIYOR

yüzyıla kadar herhangi bir ülkenin egemenliğinde bulunmayan Svalbard, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Norveç egemenliğine girdi.

Takımadalardaki dikkat çeken bir başka unsur ise kutup ayıları. Bölgede kutup ayılarının insanlardan daha fazla olduğu ve zaman zaman saldırıların yaşandığı belirtiliyor.

Bu nedenle yerleşim merkezlerinin dışına çıkarken silah bulundurulması gerekiyor. Buna karşılık kutup ayılarının öldürülmesine de sıkı sınırlamalar uygulanıyor ve kurallara aykırı şekilde öldürülmeleri ağır para ve hapis cezalarına yol açabiliyor.

Svalbard buzulları, Kutup Ayıları, Türkiye, Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Svalbard buzulları Türk vatandaşları için yeni dönem! Svalbard'da mülk edinebilecekler - Son Dakika

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