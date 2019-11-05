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Son Dakika Genel Türk ve Rus askerlerinin Aynel Arap devriyesi

Türk ve Rus askerlerinin Aynel Arap devriyesi

7 saat önce

Türk ve Rus askerlerinin Aynel Arap devriyesiŞANLIURFA - Türk askerleri ve Rus askeri polisi, Suriye-Türkiye arasındaki ikinci kara devriyesi Suriye'nin Aynel Arap(Kobani) bölgesinde yapılacak.

Türk ve Rus askerlerinin Aynel Arap devriyesi

ŞANLIURFA - Türk askerleri ve Rus askeri polisi, Suriye- Türkiye arasındaki ikinci kara devriyesi Suriye'nin Aynel Arap(Kobani) bölgesinde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde anlaşarak Soçi mutabakatına dahil ettikleri, Suriye'nin kuzeyinde Türk-Rus ortak devriye faaliyetinin ikincisi Suriye'nin Aynel Arap(Kobani) bölgesinde yapılıyor. Türk zırhlı birliklerine ait yaklaşık 5 araç, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı sınır köyü İsmail köyü'ndeki beton duvarlardan açılan kapıdan geçerek, Kobaniye bağlı Mert Ismail köyü'ne geçecek. Burada bekleyen Rus askeri polisi ile buluşacak olan Türk askeri, hazırlıkların tamamlanmasının ardından devriye faaliyetine başlayacak.

Türk ve Rus askerlerinin Aynel Arap devriyesi

Aynel Arap, Suriye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:56 Kaynak: İHA
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