Türk ve Yunan Polisinden Ortak Operasyon: Milyonlarca Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
44 dakika önce
Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildiİSTANBUL - Türk ve Yunan polisinin Atina'nın Pire Limanı'nda gerçekleştirdiği ortak operasyonda milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:45 Kaynak: İHA
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı
Türk ve Yunan Polisinden Ortak Uyuşturucu Operasyonu
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