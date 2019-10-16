Son Dakika Haberleri: Türk Yerel Hizmet-Sen'den Başkan Kayda'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Türk Yerel Hizmet-Sen'den Başkan Kayda'ya ziyaret

Türk Yerel Hizmet-Sen'den Başkan Kayda'ya ziyaret

1 saat önce

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.

Türk Yerel Hizmet-Sen'den Başkan Kayda'ya ziyaret, System.String[]

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti.


2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde ikinci kez başkanlığa seçilen Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya hayırlı olsun dileklerini ileten Genel Başkan Yorulmaz, 5 yıllık görev süresinde başarılar diledi.


Sendikal çalışmaların, personelin ihtiyaçlarının belirlenip sıkıntılarının giderilmesi açısından önemli olduğunu belirten Başkan Kayda, bu bağlamda belediye olarak üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiklerini söyledi. Başkan Kayda, "Bu bilinçle göreve geldiğimiz günden beri tüm personelimizle karşılıklı iyi niyet ve dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Nazik ziyaretiniz dolayısıyla sizlere teşekkür ediyorum, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.


Genel Başkan Yorulmaz'a Başkan Kayda ziyaretinde, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan Yardımcıları Ali Rıza Kaya ve Mustafa Ali Algın, Manisa Şube Başkanı Cem Özleyen, Manisa Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Kaleli, İlçe Temsilcisi Mustafa Yıldırım ve İşyeri Temsilcisi İbrahim Emiştekin de eşlik etti. - MANİSA

Mustafa Yorulmaz, Zeki Kayda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:18 Kaynak: İHA
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