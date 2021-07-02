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'Türk Yıldızları' Çorum semalarında - Son Dakika

'Türk Yıldızları' Çorum semalarında

02.07.2021 16:22
'Türk Yıldızları' Çorum semalarında, System.String[]

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi 'Türk Yıldızları', Çorum semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi 'Türk Yıldızları', Çorum semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. 6 uçaktan oluşan tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik için Merzifon Havaalanı'ndan kalkış yapan 6 uçaklı tim, Çorum'a geldi. Çorum semalarına ay yıldız çizen tim, Kadeş Meydanı'nda izleyenlerden büyük alkış aldı. Meydanda toplananlar, cep telefonlarının kameraları ile bu anları kaydetti.  Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "'Türk Yıldızları'nın gösterisini Kadeş Meydanı'nda izledik. Geçen sene böyle programımız vardı ancak pandemi nedeniyle gösteriyi gerçekleştiremedik. Gelecek yıl için de talebimizi ilettik. İnşallah 'Türk Yıldızları'mız gelecek yıl da gösteri yapacak" dedi.


'Türk Yıldızları' Çorum semalarında
'Türk Yıldızları' Çorum semalarında
'Türk Yıldızları' Çorum semalarında
'Türk Yıldızları' Çorum semalarında
'Türk Yıldızları' Çorum semalarında
'Türk Yıldızları' Çorum semalarında
'Türk Yıldızları' Çorum semalarında
'Türk Yıldızları' Çorum semalarında
'Türk Yıldızları' Çorum semalarında
'Türk Yıldızları' Çorum semalarında
'Türk Yıldızları' Çorum semalarında

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Türk Yıldızları, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Türk Yıldızları' Çorum semalarında - Son Dakika


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