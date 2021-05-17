PROF. DR. İSMAİL CİNEL:  AĞIR HASTA SAYISINDA AZALMA YÜZDE 22.5 DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika

PROF. DR. İSMAİL CİNEL:  AĞIR HASTA SAYISINDA AZALMA YÜZDE 22.5 DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ

17.05.2021 15:52

açıklamalarda bulunan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, 12-18 Nisan arasındaki bir haftalık dönemde vaka sayısında ortalama 60 bin rakamının görüldüğüne dikkat çekerek, "Geçen hafta itibariyle bunun yüzde 80 azalması söz konusu.

açıklamalarda bulunan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, 12-18 Nisan arasındaki bir haftalık dönemde vaka sayısında ortalama 60 bin rakamının görüldüğüne dikkat çekerek, "Geçen hafta itibariyle bunun yüzde 80 azalması söz konusu. 10-16 Mayıs arasında yüzde 80 azalma vakalar açısından çok iyi bir şey ama çok önemli başka bir detay var; Bunun yoğun bakımlara yansıması, ağır hasta sayısıyla ilişkili olabilmekte. Ağır hasta sayısında geçen haftaki azalma yani zirveye göre azalma yüzde 22.5 düzeyinde gerçekleşti ve yüzde 22.5'ler yeterli değil aslında. Bu çok açık ve net görünüyor. Azalma trendi devam ediyor, vaka sayıları azaldıkça mutlaka yoğun bakımlarda kalış süresi uzun dahi olsa iyileşecek bir takım hastalarımız ve yoğun bakımların doluluk oranları azalmaya devam edecek" dedi.

"YOĞUN BAKIM HASTA SAYISINDA BİN 5 YÜZLÜ RAKAMLARA İNMEMİZ GEREK"Prof. Dr. Cinel, koronavirüs dışı hastalıklarda çok ciddi yoğun bakım ihtiyacı olduğunu, kovidli yoğun bakım hasta sayılarının bin 500'ün altına düşmesi gerektiğin söyleyerek, "Mayıs sonu, Haziran ayının 15'ine kadar aşıların gelmesiyle birlikte Türkiye'nin aşılamada bir dünya rekoru gereksinimi var. Biz bunu yaptığımız zaman ancak yüzde 70'lerde,  80'lerde bir bağışıklanmayla nrahat olacağız. O yüzden kademeli normalleşmede iyi sınav vermek zorundayız. Bunun bilinciyle hareket edeceğimiz bir 1-1.5 ay bizi bekliyor. Önce vaka sayılarını sonra yoğun bakımlara yansıma görüyoruz. Yoğun bakımlarda en azından önümüzdeki 10-15 gün daha aşağıya doğru gidecektir, bu görünüyor. Ama yüzde 22.5'lerın yüzde 50'ler oranına bir an önce gelmesi gerekiyor. Zirveyi 3 bin 500 ağır hasta sayısıyla görmüştük, 25 Nisan civarında. Onun aşağıya gelmesi ve bin 500'lü rakamlara inmemiz gerek. Kovid olmayan hastaların da çok ciddi yoğun bakım ihtiyaçları var, çok ciddi ameliyat gereksinimleri var. O ertelenen ameliyatların bu dönemde daha yoğun olacağını düşünüyorum. Aslında yoğun bakımlar hep dolu devam edecek. Fakat yoğun bakımlardaki kovid sayısı, kovid ilişkili yoğun bakım sayımızın biraz azalması gerek" şeklinde konuştu.

"DAHA NORMALE YAKIN YAŞAYABİLİRİZ"Ramazan ayında aşıya ilginin az olduğunu kaydeden Cinel, şunları kaydetti: "Aşılanmayı kısa sürede toplu olarak yapmamız gereken çok önemli bir döneme giriyoruz. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında biraz rahatlayabilmemiz için gelecek aşılar söz konusu, Türkiye'nin aşılama kapasitesi de iyi bir kapasite, yeter ki aşı olsun. Ramazan ayını çok iyi geçirmedik aşılama anlamında. Vatandaşın ilgisi fazla olmadı. Ama bu dönemde aşıların da gelmesiyle ve yaş gruplarının hızla aşağıya çekilmesiyle birlikte aşılamanın kısa sürede gerçekleştirileceğini düşünüyorum. Hastanelerde yoğun bakım doluluk oranları belli sayılara geldiği zaman, daha azaldığı zaman bizim içimiz daha rahat edebilir. Vatandaş ağır hasta sayısını her gün izleyebilir. Bu sayıların binli rakamlara gelmesini istiyoruz, daha aşağıya gelmesini istiyoruz. O zaman içimiz rahat olabilir. Vatandaş aşılanma oranlarını izleyebilir, kaç yaş aşılanıyor; şu anda 55 yaş, 50'ye düştü, 45'e düştü, 40'a düştü. Bu yaş aşağıya doğru geldiği sürece 20'lere, 25'lere kadar geldiği sürece gidişatımız iyi, hastanelerde de o anlamda yer var, sağlık sistemi üzerinde yük biraz hafifledi diye daha normale yakın yaşayabiliriz."

"AŞI SEFERBERLİĞİ İLE TÜRKİYE'NİN DÜNYA BİRİNCİLİĞİ REKORUNA ULAŞMASI LAZIM"

Prof. Dr. Cinel, "Ben yoğun bakım perspektifinden baktığımda, tek doz dahi aşılansanız yoğun bakıma daha az düşüyorsunuz. Tek doz dahi aşılansanız organ fonksiyonlarınız çok çok kötü olmuyor. Yoğun bakıma düşseniz dahi göreceli olarak hafif atlatıyorsunuz, tedaviye iyi yanıt veriyorsunuz. O yüzden bizim Haziran sonuna kadar, biliyorsunuz aşılamadan 2 hafta sonra bağışıklık oturuyor vücutta. Haziran 15'e kadar tam 1 aylık dönemde büyük bir aşı seferberliği ile Türkiye'nin dünya birinciliği rekoruna ulaşması lazım. Buna ulaşılabilir mi? Gerçekten ulaşılabilir, yeter ki aşı gelsin, aşı tedarikinde sorun olmasın, gerisi çok kolay."

- İstanbul
PROF. DR. İSMAİL CİNEL:  AĞIR HASTA SAYISINDA AZALMA YÜZDE 22.5 DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ
PROF. DR. İSMAİL CİNEL:  AĞIR HASTA SAYISINDA AZALMA YÜZDE 22.5 DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ
PROF. DR. İSMAİL CİNEL:  AĞIR HASTA SAYISINDA AZALMA YÜZDE 22.5 DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ
PROF. DR. İSMAİL CİNEL:  AĞIR HASTA SAYISINDA AZALMA YÜZDE 22.5 DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yoğun Bakım Derneği, Türkiye, Nisan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. İSMAİL CİNEL:  AĞIR HASTA SAYISINDA AZALMA YÜZDE 22.5 DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: PROF. DR. İSMAİL CİNEL:  AĞIR HASTA SAYISINDA AZALMA YÜZDE 22.5 DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
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