Türk yüzük ustası "Yüzüklerin efendisi" isminin patentini almayı başardı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk yüzük ustası 'Yüzüklerin efendisi' isminin patentini almayı başardı - Son Dakika Ekonomi

Türk yüzük ustası "Yüzüklerin efendisi" isminin patentini almayı başardı

6 saat önce

Türk yüzük ustası "Yüzüklerin efendisi" isminin patentini almayı başardı Türk yüzük ustası Mehmet Çakmak, ABD'deki patent simsarlarına çalım atarak, "Yüzüklerin efendisi" isminin patentini almayı başardı Gaziantepli gümüş yüzük ustası Mehmet Çakmak, Türk Patent Kurumu'na yaptığı başvurudan...

Türk yüzük ustası "Yüzüklerin efendisi" isminin patentini almayı başardı

Türk yüzük ustası Mehmet Çakmak, ABD'deki patent simsarlarına çalım atarak, "Yüzüklerin efendisi" isminin patentini almayı başardı

GAZİANTEP - Gaziantepli gümüş yüzük ustası Mehmet Çakmak, Türk Patent Kurumu'na yaptığı başvurudan sonra ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun onayı ile "Yüzüklerin Efendisi" isminin 35 ticari daldaki haklarını kullanma hakkını almayı başardı. 2 yıllık mücadelenin ardından isim hakkını alan gümüş ustası, dünyaya ticaretine açılacağı bu isim ile üretim yapmaya başladı.

Çakmak, patent için başvurduğundan İngiliz Yazar John Ronald Reuel Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi romanından esinlenmedi, sadece yaptığı işin efendiliğini düşünerek, yüzüklerin efendisi isminin patentini alabilmek için çalışmalara başladı. Türk Patent Kurumu'na başvuran yüzük ustası, filmle dünyada değer kazanan ismin ABD'de koruma altına alınması nedeniyle zorlu bir mücadele dönemi geçirdi. Yaklaşık 2 yıl devam eden süreçte, ismi filmden çok daha öncesinde Türkiye'de kullanmaya başladığını kanıtlayan ve bu isimle ticari faaliyet yürüttüğünü kanıtlayan yüzük ustası, koruma altındaki ismin toplam 35 ticari alandaki kullanım hakkını almayı başardı. ABD'deki Uluslarası Ticaret Komisyonu tarafından onaylanan "Yüzüklerin Efendisi" isminin patentini ise Türk Patent Kurumu'ndan aldı.

Kendisini 'yüzük sevdalısı' olarak belirten Mehmet Çakmak, "Yüzüklerin efendisi ismi geldi aklımıza çünkü yaptığımız iş yüzük, biz bu işin efendiliğini göstermekti. Efendilikten kastımız yükseklik değil insanlara hizmet edip güzel bir efendilik tarzında yüzükler üretmek için tasarladık" diye konuştu.

"Kaliforniya'dan Gaziantep'e"

5 aylık takip sonucu patenti aldıklarını kaydeden Çakmak, "Kolay bir süreçten geçmedik açıkçası yaklaşık 5 aylık takip 6 aylık süreç içerisinde Amerika Kaliforniya'dan aldım bu ismi. Bu isim sadece Türkiye'de adıma tescillidir kullanımı yasaktır" dedi.

"Biri film biz ticaret dalında"

Yüzüklerin Efendisi isminin sadece ticaret dalında patentini aldıklarını vurgulayan Çakmak, "Adı üzerinde diğeri film biz ticaret dalındayız. Film yapımcıları zaten kendi dalında patentli bir isimdir ama biz bunu filmden esinlenerek almadık biz sadece insanlara daha güzel yüzükler üretebilmek için böyle bir isim düşündük. Biz bu ismi 35 kısımda aldık kısa bir süre değil 2 yıllık sürenin ardından Gaziantep'te yüzüklerin efendisi olarak başladık" ifadelerini kullandı.

Türk yüzük ustası Yüzüklerin efendisi isminin patentini almayı başardı

Amerika Birleşik Devletleri, Yüzüklerin Efendisi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:50 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hollanda'da 3 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı "Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek         
15:30
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı         
12:08
Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü Muhterem Nur, vasiyeti üzerine Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömüldü         
11:43
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti         
10:25
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
23:38
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu         
21:11
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 19:13:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk yüzük ustası "Yüzüklerin efendisi" isminin patentini almayı başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]