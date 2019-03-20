Türkab'dan Aa Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne Ziyaret
55 dakika önce
Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Diyarbakır İl Başkanı Bilal Şen, Anadolu Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Türkiye
Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Diyarbakır
İl Başkanı Bilal Şen, Anadolu Ajansı
Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Şen, ziyaretinde, TÜRKAB'ın çalışmaları hakkında AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin
'e bilgi verdi.
Gültekin, TÜRKAB Diyarbakır İl Başkanı Şen'e çalışmalarında başarı diledi.
Şen, Gültekin'e Bismil
'de öğrencilerin yazdığı şiir, hikaye ve yazılardan derlenen, "Okudukça Yazıyorum" adlı kitabı hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:14 Kaynak: AA
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