Son Dakika Haberleri: Türkab'dan Aa Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne Ziyaret

Türkab'dan Aa Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne Ziyaret

55 dakika önce

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Diyarbakır İl Başkanı Bilal Şen, Anadolu Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türkab'dan Aa Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne Ziyaret, System.String[]
Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Diyarbakır İl Başkanı Bilal Şen, Anadolu Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şen, ziyaretinde, TÜRKAB'ın çalışmaları hakkında AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'e bilgi verdi.

Gültekin, TÜRKAB Diyarbakır İl Başkanı Şen'e çalışmalarında başarı diledi.

Şen, Gültekin'e Bismil'de öğrencilerin yazdığı şiir, hikaye ve yazılardan derlenen, "Okudukça Yazıyorum" adlı kitabı hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:14 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Türkiye, Diyarbakır, Güncel
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