Son Dakika Haberleri: Türkan Şoray, Ediz Hun'u sahnede yalnız bırakmadı
Son Dakika Güncel Türkan Şoray, Ediz Hun'u sahnede yalnız bırakmadı

Türkan Şoray, Ediz Hun'u sahnede yalnız bırakmadı

7 saat önce

Usta oyuncu Türkan Şoray, yıllarca Yeşilçam'da birlikte rol aldığı sanatçı Ediz Hun'u, sahnede de yalnız bırakmadı.

Türkan Şoray, Ediz Hun'u sahnede yalnız bırakmadı, System.String[]

Usta oyuncu Türkan Şoray, yıllarca Yeşilçam'da birlikte rol aldığı sanatçı Ediz Hun'u, sahnede de yalnız bırakmadı.

"Türk sinemasının sultanı" olarak anılan sanatçı, Hun'un kariyerindeki ilk tiyatro oyunu "On Küçük Zenci"yi Kadıköy'de Tiyatro Ak'la Kara Sahnesi'nde izledi.

Şoray, oyunun ardından Ediz Hun'u kuliste ziyaret etti.

Tiyatro Ak'la Kara'nın Agatha Christie'nin en çok satan romanlarından biri olan "On Küçük Zenci"nin tiyatro uyarlamasında Hun'un yanı sıra Ali İl, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok, Ilgın Angın ve Ozan Altuntaş rol alıyor.

Türkan Şoray, Ediz Hun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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