Navigasyon ölüme götürüyordu

Sinop'un Türkeli ilçesinde, aylar önce heyelan nedeniyle trafiğe kapanan yola herhangi bir uyarı levhası konulmaması faciaya neden oluyordu. Navigasyon uygulamasıyla yola giren sürücü, son anda gölete dönmüş yolu fark ederek frene bastı ve olası bir faciadan kurtuldu.

HEYELAN YOLU SULAR ALTINDA BIRAKTI

Türkeli ilçesine bağlı Düz Köyü Merkez Mahallesi'nde 5 Mart 2025 tarihinde meydana gelen heyelan sonrası, Merkez ile Cayla mahallelerini birbirine bağlayan yol sular altında kalmış ve ulaşım tamamen kesilmişti. Olay üzerinden 9 ay geçmesine rağmen yol hâlâ tehlike yaratıyor.

Öyle ki uyarı levhasının olmadığı ve navigasyonun "açık" gösterdiği yol, neredeyse bir kişiye mezar olacaktı.

NAVİGASYON YÖNLENDİRDİ, YOLUN SONU GÖLETE ÇIKTI

Akşam saatlerinde yaşanan olayda, Onur Şentürk isimli sürücü navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle trafiğe kapalı yola girdi. Gece karanlığında yolun gölete dönüştüğünü fark etmeyen sürücü, son anda aracı durdurarak suya girmekten kurtuldu.

Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri can ve mal kaybı yaşanmadı. Ancak hem uyarı levhalarının olmaması hem de kapalı yolun navigasyon sistemlerinde hala aktif görünmesi büyük tepki topladı.