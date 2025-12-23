Navigasyon ölüme götürüyordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Navigasyon ölüme götürüyordu

Navigasyon ölüme götürüyordu
23.12.2025 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde, aylar önce heyelanla trafiğe kapanan bir yola navigasyon uygulamasıyla giren sürücü, yolun sonunun gölet olduğunu son anda fark ederek faciadan kıl payı kurtuldu. Olay, bölgedeki uyarı eksikliklerini ve navigasyon sistemlerindeki güncelleme sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, aylar önce heyelan nedeniyle trafiğe kapanan yola herhangi bir uyarı levhası konulmaması faciaya neden oluyordu. Navigasyon uygulamasıyla yola giren sürücü, son anda gölete dönmüş yolu fark ederek frene bastı ve olası bir faciadan kurtuldu.

HEYELAN YOLU SULAR ALTINDA BIRAKTI

Türkeli ilçesine bağlı Düz Köyü Merkez Mahallesi'nde 5 Mart 2025 tarihinde meydana gelen heyelan sonrası, Merkez ile Cayla mahallelerini birbirine bağlayan yol sular altında kalmış ve ulaşım tamamen kesilmişti. Olay üzerinden 9 ay geçmesine rağmen yol hâlâ tehlike yaratıyor.

Öyle ki uyarı levhasının olmadığı ve navigasyonun "açık" gösterdiği yol, neredeyse bir kişiye mezar olacaktı.

Navigasyon ölüme götürüyordu

NAVİGASYON YÖNLENDİRDİ, YOLUN SONU GÖLETE ÇIKTI

Akşam saatlerinde yaşanan olayda, Onur Şentürk isimli sürücü navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle trafiğe kapalı yola girdi. Gece karanlığında yolun gölete dönüştüğünü fark etmeyen sürücü, son anda aracı durdurarak suya girmekten kurtuldu.

Navigasyon ölüme götürüyordu

Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri can ve mal kaybı yaşanmadı. Ancak hem uyarı levhalarının olmaması hem de kapalı yolun navigasyon sistemlerinde hala aktif görünmesi büyük tepki topladı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Türkeli, Ulaşım, Sinop, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Navigasyon ölüme götürüyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurdukları tuzağa bakın Görüntüyü izleyen bölge halkı endişeli Kurdukları tuzağa bakın! Görüntüyü izleyen bölge halkı endişeli
ABD, İsrail karşıtı ülkeye askeri ekipman satışını onayladı ABD, İsrail karşıtı ülkeye askeri ekipman satışını onayladı
Trump açık açık tehdit etti: Sert oynarsa bu onun son seferi olur Trump açık açık tehdit etti: Sert oynarsa bu onun son seferi olur
Trump’tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı
Piyasalar yangın yeri Tarihi rekorlar bugün de art arda geliyor Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar bugün de art arda geliyor
7 ilde suç örgütlerine operasyon 67 kişi yakalandı 7 ilde suç örgütlerine operasyon; 67 kişi yakalandı
Şile Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon 23 şüpheli gözaltına alındı Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

00:57
İşte Ankara’da düşen uçakta can veren Libya Genelkurmay Başkanı’nın son görüntüleri
İşte Ankara'da düşen uçakta can veren Libya Genelkurmay Başkanı'nın son görüntüleri
22:33
İşte Esenboğa’dan kalkan uçağın düşüş anı
İşte Esenboğa'dan kalkan uçağın düşüş anı
22:28
Yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 901’de yıktı
Yılın son derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 90+1'de yıktı
22:14
Yerlikaya’dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama
Yerlikaya'dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama
21:49
Esenboğa’dan kalkan özel jet düştü Uçaktakiler hayatını kaybetti
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti
20:48
Destici: Açıklanan asgari ücret, alın terinin karşılığı olmamıştır
Destici: Açıklanan asgari ücret, alın terinin karşılığı olmamıştır
20:40
İbrahim Tatlıses’in acı günü Aldığı haberle sarsıldı
İbrahim Tatlıses'in acı günü! Aldığı haberle sarsıldı
19:31
Yeni asgari ücretle her şey sil baştan İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar
Yeni asgari ücretle her şey sil baştan! İşte kalem kalem değişen tüm tutarlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2025 01:46:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Navigasyon ölüme götürüyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.