Son Dakika Haberleri: Türken Vakfı Muhammed Ali'nin Çiftlik Evini Satın Aldı

Türken Vakfı Muhammed Ali'nin Çiftlik Evini Satın Aldı

7 dakika önce

NEW YORK (AA) – New York merkezli Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (Türken), 2016 yılında hayatını kaybeden ABD'nin efsanevi boksörü Muhammed Ali'nin Michigan'daki 40 yıllık çiftlik evini satın aldı.

Türken Vakfı Muhammed Ali'nin Çiftlik Evini Satın Aldı, System.String[]
NEW YORK (AA) – New York merkezli Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (Türken), 2016 yılında hayatını kaybeden ABD'nin efsanevi boksörü Muhammed Ali'nin Michigan'daki 40 yıllık çiftlik evini satın aldı.

Chicago Tribune gazetesinde yer alan habere göre, Muhammed Ali'nin eşi Lonnie Ali, Michigan eyaleti Berrin Springs'teki St. Joseph Nehri kenarında bulunan yaklaşık 328 dönümlük arazi içindeki Muhammed Ali'ye ait mülkü geçen ay Türken Vakfına sattı.

Çiftlik arazisinde, 4 yatak odalı ana evin dışında içinde boks ringi bulunan spor salonu, basketbol alanı ve havuz dahil 7 ek bina bulunduğu belirtildi.

-"Alıcılar bölgeye ve nostaljiye aşık oldular"

Muhammed Ali'nin evi 1970'lerin ortasında 400 bin dolara satın aldığı, daha sonra Los Angeles ve Arizona'ya taşınmasına rağmen söz konusu evi dönem dönem inzivaya çekilmek için kullandığı kaydedildi.

Mülkü satışa koyan emlak ajansı Cressy & Everett'ten Tim Mitchell, Endonezya ve Dubai de dahil ev için birçok yerden alıcı çıktığını ancak satışı, "Sanırım alıcılar bölgeye ve nostaljiye aşık oldular" dediği Türken Vakfına yaptıklarını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:02 Kaynak: AA

New York, Michigan, Çiftlik, Muhammed Ali, Güncel
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