Son Dakika Haberleri: Türkeş İçin Mevlit Okutuldu

Türkeş İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Alparslan Türkeş'in vefatının 22. Yılı dolayısıyla Sivas'ın Gürün ilçesinde Mevlit okutuldu.

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Alparslan Türkeş'in vefatının 22. Yılı dolayısıyla Sivas'ın Gürün ilçesinde Mevlit okutuldu.

MHP Gürün İlçe Başkanlığı ve Gürün Ülkü Ocakları tarafından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 22'inci yılı dolayısıyla mevlit okutuldu.

Gürün ilçesi Ulu Camii'nde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, MHP Gürün İlçe Başkanı Abdullah Çiftçi, partililer ve vatandaşlar katıldı. Cami çıkışında bir açıklama yapan MHP Gürün İlçe Başkanı Abdullah Çiftçi, Başbuğ Alparslan Türkeş'i vefatının 22. yılında rahmet, özlem ve saygıyla andıklarını ifade etti. Cami çıkışında vatandaşlara şeker ve lokum dağıtıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:42 Kaynak: İHA

MHP, Sivas, Gürün, Alparslan Türkeş, Güncel
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