Türkeş İçin Mevlit Okutuldu

Alparslan Türkeş'in vefatının 22. Yılı dolayısıyla Sivas'ın Gürün ilçesinde Mevlit okutuldu.

Alparslan Türkeş'in vefatının 22. Yılı dolayısıyla Sivas'ın Gürün ilçesinde Mevlit okutuldu.



MHP Gürün İlçe Başkanlığı ve Gürün Ülkü Ocakları tarafından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 22'inci yılı dolayısıyla mevlit okutuldu.



Gürün ilçesi Ulu Camii'nde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, MHP Gürün İlçe Başkanı Abdullah Çiftçi, partililer ve vatandaşlar katıldı. Cami çıkışında bir açıklama yapan MHP Gürün İlçe Başkanı Abdullah Çiftçi, Başbuğ Alparslan Türkeş'i vefatının 22. yılında rahmet, özlem ve saygıyla andıklarını ifade etti. Cami çıkışında vatandaşlara şeker ve lokum dağıtıldı. - SİVAS

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Taziye Telefonu

Tanzime Alternatif Geliyor! CHP'li Belediyeler Halk Marketler Kuracak

Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı