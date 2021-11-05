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Türkiye, 3. Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Türkiye, 3. Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı'na ev sahipliği yaptı

05.11.2021 11:49
Türkiye, 3. Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı'na ev sahipliği yaptı

Türkiye, NATO Müttefik Ülkeleri ve NATO Uluslararası Yazmanlığından diplomat ve görevlilerin katılımıyla 3. Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı'na ev sahipliği yaptı.

Türkiye, NATO Müttefik Ülkeleri ve NATO Uluslararası Yazmanlığından diplomat ve görevlilerin katılımıyla 3. Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı'na ev sahipliği yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ilki Nisan 2019'da ABD'nin başkenti Washington'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, ikincisi aynı yıl aralık ayında Londra Zirvesi marjında düzenlenen Transatlantik Siyaset Planlama Konferanslarının üçüncüsü, Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, NATO Müttefik Ülkeleri ve NATO Uluslararası Yazmanlığından diplomat ve görevlilerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Daha önce NATO'nun liderler seviyesindeki üst düzey toplantıları marjında gerçekleşen konferansların münhasır bir etkinlik olarak düzenlenen ilkine, Türkiye ev sahipliği yapmış oldu.

Konferansın açılış konuşmasını Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal yaptı.

Önal, gelecek yıl Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70. yıl dönümü olacağına dikkati çekerek yetmiş yıl boyunca ittifaka güvenilir ve sorumlu bir müttefik olarak önemli katkılarda bulunan ve sorumluluklar üstlenen Türkiye'nin, ittifakın dayanışma ve birlik prensipleri çerçevesinde aynı şekilde müttefiklerinden haklı beklentilerinin olduğunu vurguladı.

Terörizmle mücadelede müttefikler arasındaki dayanışmanın önemine dikkati çeken Önal, Türkiye'nin 2030 ve ötesine dair vizyonunu geliştirmekte olan NATO'nun geleceğine ve yeni Stratejik Konsepti'ne ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Açılış konuşmasının ardından basına kapalı yapılan toplantıda, NATO'nun gündeminde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye, 3. Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı'na ev sahipliği yaptı
Türkiye, 3. Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı'na ev sahipliği yaptı
Türkiye, 3. Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı'na ev sahipliği yaptı
Türkiye, 3. Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı'na ev sahipliği yaptı
Türkiye, 3. Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı'na ev sahipliği yaptı

Diplomat, Türkiye, Siyaset, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, 3. Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika


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