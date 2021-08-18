Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Eylül ayı programı belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 1-7 Eylül arasında oynayacağı FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri maç programı açıklandı. Millilerin, grup aşamasındaki maç programı ise şu şekilde:

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