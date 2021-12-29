Türkiye Adalet Akademisine Pakistan heyetinden ziyaret - Son Dakika

Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesi Şeriat Akademisi Genel Müdürü Prof. Dr. Farkhanda Zia ve beraberindeki heyet Türkiye Adalet Akademisine çalışma ziyaretinde bulundu.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Zia ve beraberindeki hakim, savcı ve avukatlardan oluşan 46 kişilik heyet, Türk yargı sistemini öğrenmek amacıyla Türkiye Adalet Akademisine bir çalışma ziyareti düzenledi ve Akademinin idari yapısı, eğitim sistemi ile ilgili bilgi aldı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, " Orta Asya, Türk dünyası, Orta Doğu'da bulunan Müslüman coğrafyası, Balkanlardaki dost ülkeler ile hukuk ve adalet alanında ortak bir kültür inşa edebilmek, birbirimizde tanış olabilmek anlamında ortak eğitim faaliyetleri sürdürmekteyiz. Dost ülke Pakistan ile akademilerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına her türlü desteği vermeye hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Zia da Türkiye'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, önlerinde uzun bir iş birliği yolunun olduğunu aktardı.