Üye Girişi
Türkiye Adalet Akademisine Pakistan heyetinden ziyaret - Son Dakika

Türkiye Adalet Akademisine Pakistan heyetinden ziyaret

29.12.2021 18:32
Türkiye Adalet Akademisine Pakistan heyetinden ziyaret

Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesi Şeriat Akademisi Genel Müdürü Prof. Dr. Farkhanda Zia ve beraberindeki heyet Türkiye Adalet Akademisine çalışma ziyaretinde bulundu.

Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesi Şeriat Akademisi Genel Müdürü Prof. Dr. Farkhanda Zia ve beraberindeki heyet Türkiye Adalet Akademisine çalışma ziyaretinde bulundu.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Zia ve beraberindeki hakim, savcı ve avukatlardan oluşan 46 kişilik heyet, Türk yargı sistemini öğrenmek amacıyla Türkiye Adalet Akademisine bir çalışma ziyareti düzenledi ve Akademinin idari yapısı, eğitim sistemi ile ilgili bilgi aldı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, " Orta Asya, Türk dünyası, Orta Doğu'da bulunan Müslüman coğrafyası, Balkanlardaki dost ülkeler ile hukuk ve adalet alanında ortak bir kültür inşa edebilmek, birbirimizde tanış olabilmek anlamında ortak eğitim faaliyetleri sürdürmekteyiz. Dost ülke Pakistan ile akademilerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek adına her türlü desteği vermeye hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Zia da Türkiye'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, önlerinde uzun bir iş birliği yolunun olduğunu aktardı.

YORUMLAR
500

Pakistan, Türkiye, Adalet, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Adalet Akademisine Pakistan heyetinden ziyaret - Son Dakika


Meteoroloji uyardı! 8 ilimiz için sel ve su baskınları bekleniyor Meteoroloji uyardı! 8 ilimiz için sel ve su baskınları bekleniyor         
18:23
Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le ilgili yapılan olay paylaşımı beğendi Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le ilgili yapılan olay paylaşımı beğendi         
18:17
Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava başladı! Mahkemede dikkat çeken sözler Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava başladı! Mahkemede dikkat..         
15:40
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası..         
11:28
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
18:23 Meteoroloji uyardı! 8 ilimiz için sel ve su baskınları bekleniyor
18:18 Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü
18:16 Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le ilgili yapılan olay paylaşımı beğendi
18:01 Çaldıkları aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazıp kaçan hırsızlar kıskıvrak yakalandı
18:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir
17:59 Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama
17:48 Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran
17:38 Ünlü dövüşçü Pearl Gonzalez, ameliyat öncesi iddialı pozlarıyla dikkat çekti
17:38 İnşaat işçisinin attığı çivili tahta arkadaşının başına saplandı
17:34 Uzun kalmadı! Alex Texeira, Beşiktaş'a geldiği gibi gidiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 18:38:20. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Adalet Akademisine Pakistan heyetinden ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement