Türkiye-Afrika Medya Zirvesi Afrika basınında geniş yer buldu - Son Dakika
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Türkiye-Afrika Medya Zirvesi Afrika basınında geniş yer buldu

26.05.2022 13:48
Türkiye-Afrika Medya Zirvesi Afrika basınında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle düzenlenen "Türkiye-Afrika Medya Zirvesi" Afrika basınında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle düzenlenen "Türkiye-Afrika Medya Zirvesi" Afrika basınında geniş yer buldu.

Nijer Haber Ajansında (L'Agence Nigerienne de presse), Türkiye ile Afrika arasında son yıllarda ivme kazanan ilişkilerin altı çizilerek iletişim alanında da Türkiye'nin kıtada güçlü bir aktör olacağı ifade edildi.

Agence Ecofin'de, Afrika ülkeleri için önemli ortaklar arasında yer alan Türkiye'nin medya alanında yapacağı yatırımlarla Afrika'da kalıcı olmaya kararlı olduğu yorumu yapıldı.

Nijerya'nın en çok okunan gazetelerinden IndependentNgr, Anadolu Ajansı (AA) ile Nijerya Haber Ajansı (NAN) arasında imzalanan iş birliği anlaşmasına dikkati çekerek, Türkiye'nin, 45 Afrika ülkesinden 80 gazeteciyi İstanbul'da bir araya getirdiği ve sektörün sorunlarına çözüm için önemli bir adım attığını belirtti.

Sudan'da yayımlanan Sudan Bulletin gazetesi de Türkiye'nin zirveyle, Türk ve Afrikalı gazeteciler arasındaki iş birliğini ve koordinasyonu artırmayı amaçladığı yorumunu yaptı.

İstanbul'da düzenlenen zirveye Türkiye ve Afrika'dan birçok kişi katıldı.

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Kaynak: AA

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