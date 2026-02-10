Türkiye-Almanya Kültür İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
Türkiye-Almanya Kültür İşbirliği Gelişiyor

10.02.2026 21:09
Bakan Ersoy, Almanya'dan Weimer ile kültür ve turizm iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz 'Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam' sergisi öncesinde, Almanya Federal Hükümeti Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Wolfram Weimer ile Berlin'de bir araya geldik. Görüşmemizde, Türkiye ile Almanya arasında kültür ve turizm alanındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak adımları ele aldık. Karşılıklı anlayış ve diyalog temelinde yürüttüğümüz bu temasların, ortak kültürel projelerimizin kapsamını genişleteceğine ve iki ülke arasındaki iş birliğine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Türkiye, Almanya, Turizm, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

