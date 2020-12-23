Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 5 yeni Türkiye rekoru

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - İSTANBUL, İstanbul 'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nın son gününde 5 yeni Türkiye rekoru kırıldı. 100 metre sırtüstü genç erkekler kategorisinde Galatasaray 'ın sporcusu Berke Saka 51.94'lük derecesiyle, 100 metre kurbağalama genç erkekler kategorisinde Şehit Kamil Belediyespor Kulübü'nün sporcusu Kaan Kara 1: 02.38'lik derecesiyle, 200 metre serbest genç kadınlar kategorisinde ENKA Spor Kulübü'nde Merve Tuncel 1: 58.40'lık derecesi ile yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin sporcusu Baturalp Ünlü 2 kategoride, 200 metre serbest açık yaşta 1: 43.35'lik ve 200 metre serbest gençlerde ise 1: 43.35 derecesi ile Türkiye rekoru kırdı.