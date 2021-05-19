Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Şahin: "Eğer polinasyon olmazsa bizim ekosistemimiz çöker" - Son Dakika

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Şahin: "Eğer polinasyon olmazsa bizim ekosistemimiz çöker"

19.05.2021 11:05

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Şahin: "Eğer polinasyon olmazsa bizim ekosistemimiz çöker" Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin Dünya Arı Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer polinasyon olmazsa bizim ekosistemimiz çöker.

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Şahin: "Eğer polinasyon olmazsa bizim ekosistemimiz çöker"

ANKARA - Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin Dünya Arı Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer polinasyon olmazsa bizim ekosistemimiz çöker. Ekosistem için polinatörlerin önemi toprak, su kadar önemlidir" dedi.

TAB Başkanı Ziya Şahin, Dünya Arı Günü'ne ilişkin İHA'ya açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu özel günün kutlanacağını belirterek, Türkiye'nin Dünya Arıcılar Birliği'nin en büyük 2'nci ülkesi olduğunu söyledi.

"Eğer polinasyon olmazsa bizim ekosistemimiz çöker"

Arılara ve arıcılara gereken önemin verilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Şahin, "Ülkemiz bir tarım ve hayvancılık ülkesidir. Böyle ülkelerde toprak ve su kadar arı önemlidir. Bizim doğal zenginliklerimizi, biyolojik zenginliklerimizi, ekosistemimizin en büyük katma değerini arılar yapar. Eğer polinasyon olmazsa bizim ekosistemimiz çöker. Ekosistem için polinatörlerin önemi toprak, su kadar önemlidir. Bu anlamda arı var polinasyona gerek yoktur söylemi arıcılara karşı yapılmış en büyük hakarettir. Eğer ki sizin ülkenizde arı olmazsa en basiti elma bahçelerinde yüzde 65'lik bir verim düşüklüğü olur. Ayçiçeğinde, pamukta yine keza öyle. Kanola gibi yağ bitkilerinde yüzde 60'a varan bir düşüş yaşanır" diye konuştu.

"Ülkemiz kaynaklarını birlikte değerlendirelim istiyoruz"

Başkan Şahin, her yıl yüzbinlerce arının zira ilaçlar nedeniyle öldüğüne dikkat çekerek, " Biz özellikle tarım alanlarımız için arı önemli olduğunu altını çiziyorsak. Tarımcılarımız, zira odalarımız ve ziraatçilik yapan bütün çiftçilerimizin arıcılarımızla ortak paydada buluşması gerektiğini ifade ediyor. Burada sadece arı yaşasın demiyoruz. Beraber yaşayalım. Ülkemiz kaynaklarını birlikte değerlendirelim istiyoruz" dedi.

Salgınla birlikte arı ürünlerine rağbetin arttığı bilgisini veren Şahin, "Arı sadece bize gıda üretmiyor. İnsan sağlığına katkıyı da üretiyor. Arı zehrimiz, arı sütümüz bunların hepsi ayrı bir değer. Peki apiterapik denen bilim gelişmesine rağmen biz neden apiterapik ürünlere destek vermiyoruz?" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Başkan Şahin, balın en önemli adresinin laboratuvarlar olduğunu, laboratuvarlardan geçmemiş balların soru işareti oluşturduğunu söyledi.

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Şahin: Eğer polinasyon olmazsa bizim ekosistemimiz çöker
Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Şahin: Eğer polinasyon olmazsa bizim ekosistemimiz çöker
Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Şahin: Eğer polinasyon olmazsa bizim ekosistemimiz çöker
Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Şahin: Eğer polinasyon olmazsa bizim ekosistemimiz çöker

İhlas Haber Ajansı, Ziya Şahin, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Şahin: 'Eğer polinasyon olmazsa bizim ekosistemimiz çöker' - Son Dakika


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