Son Dakika Haberleri: Türkiye-Arnavutluk maçını Ovidiu Alin Hategan yönetecek
Son Dakika Spor Türkiye-Arnavutluk maçını Ovidiu Alin Hategan yönetecek

Türkiye-Arnavutluk maçını Ovidiu Alin Hategan yönetecek

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile yapacağı maçı Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan yönetecek.

Türkiye-Arnavutluk maçını Ovidiu Alin Hategan yönetecek, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile yapacağı maçı Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Alin Hategan düdük çalacak.

Müsabakada Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sebastian Constantin Coltescu olacak.

Türkiye, H Grubu'nda yaptığı 6 maçta 15 puan topladı.

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:06 Kaynak: AA
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