Türkiye-Avusturya Kış Turizm Zirvesi Erciyes'te yapıldı - Son Dakika

Kayak sektörünün Avusturyalı firmaları ve Türkiye'deki kayak merkezlerinin yöneticileri, Erciyes'te düzenlenen Türkiye-Avusturya Kış Turizm Zirvesi'nde bir araya geldi.

Kayseri Erciyes AŞ ve Avusturya Ticaret Ofisi iş birliğiyle düzenlenen zirve, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

Türkiye'deki tüm kayak merkezlerinin yöneticileri ile Avusturyalı firma temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte bir konuşma yapan Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Ukrayna- Rusya savaşının jeopolitik açıdan sorunlar oluşturduğunu anlattı. Wimmer, oradaki insanların çektiği acıların tüm insanlığı derinden etkilediğini dile getirdi.

Dünyanın kırılgan bir yapıya sahip olduğunu belirten Wimmer, koronavirüs ve iklim krizinin devam ettiğini, bu alanda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ifade etti. Bu krizlerle ilgili iş birliği yapılmasını öneren Wimmer, yaraların sarılması ve ekonomilerin daha güçlü bir doğrultuda ilerletilmesi için çalışılması gerektiğini anlattı.

Wimmer, Avusturya'nın kış turizminin ülkenin gayri safi hasılasının yüzde 7,5'ini oluşturduğunu söyleyerek, "Bu büyük bir bölüm. Misafirler tarafından bırakılan döviz 47 milyar avro. Kayak turizmi olarak Avusturya en gözde duraklardan biri. Avusturya'daki dağların büyük kısmı da kayağa müsait." dedi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da Avusturya'nın kış ve kayak turizminin "kalbi" olduğunu, 150 yıla varan tecrübesi ile sektörde öncü konumda bulunduğunu dile getirdi.

Avusturyalı üreticilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Cıngı, Türkiye'nin önemli dağlara sahip olduğunu, katıldıkları tüm platformlarda Türkiye'nin kış turizmini önceleyerek konuştuklarını ifade etti.

"Cennet gibi bir ülkeyi, sadece yaz turizmi ile yetinerek israf ediyoruz" diyen Cıngı, dünya çapında marka değeri oluşturmuş üreticilerle kayak merkezi yöneticilerinin Erciyes'e geldiğini, bu zirvenin ülkenin kış turizmine katkı sağlayacağını bildirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Avusturya Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek'in de konuşma yaptığı etkinlik, iklim değişikliğinin dağ turizmine etkisi, kış ve dağ turizm alt yapısı, Türkiye'deki turizm alt yapı projeleri için finansman desteği gibi konuların konuşulacağı panellerle devam edecek.

Etkinlik, yarın zirveye katılan misafirler arasında kayak yarışı yapılmasıyla sona erecek.