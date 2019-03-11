Türkiye-Azerbaycan 6. Ortak Komisyon Toplantısı
1 saat önce
Azerbaycan İçişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Vilayet Eyvazov ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti'nin katılımıyla Ankara'da, 6. Ortak Komisyon Toplantısı düzenlendi.
Azerbaycan İçişleri Bakanı
Birinci Yardımcısı Vilayet Eyvazov ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih
Serdengeçti'nin katılımıyla Ankara
'da, 6. Ortak Komisyon Toplantısı düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Yardımcısı Serdengeçti, Azerbaycan İçişleri Bakanı
Birinci Yardımcısı Eyvazov ve beraberindeki heyet ile resmi ziyaret kapsamında gerçekleştirilen 6. Ortak Komisyon Toplantısı'nda bir araya geldi.
İki ülkeden üst düzey yöneticilerin de hazır bulunduğu toplantıda, ikili iş birliğinin artırılması yönünde görüş birliğine ve güvenlik alanında yürütülen ortak çalışmaların geliştirilmesine vurgu yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:45 Kaynak: AA
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