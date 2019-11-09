Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 95 - Anadolu Basket: 72
Son Dakika Spor Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 95 - Anadolu Basket: 72

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 95 - Anadolu Basket: 72

6 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği Anadolu Basket'i 95-72 mağlup etti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 95 - Anadolu Basket: 72, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği Anadolu Basket'i 95-72 mağlup etti.


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da Mahmut Can Çetin 24 sayı, Myles Mack 23 sayı, Mert Konuk 11 sayı ile galibiyetle önemli rol oynadı. Konuk ekip Anadolu Basket'te ise Larry Carnail Austin Jr 17 sayı, Barış Gökalp 14 sayı ve Rıfat Murat Kaya'nın 12 saylık performansları galibiyet için yeterli olmadı.


Salon: Kurtdereli


Hakemler: Orkun Yurtdaş xxx, Abdullah İlik xxx, Batuhan Kümükoğlu xxx


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Mahmut Can Çetin xxxx 24, Myles Mack xxxx 23, Mert Konuk xx 11 Marvin Jefferson xx 9, Berkay Genç xx 9, İsmail Çevik xx 8, Gökhan Aydın xx 7, Harun Can Doğan x 2, Emre Tanışan x 2


Anadolu Basket: Larry Carnail Austin Jr xx 17, Barış Gökalp xx 14, Rifat Murat Kaya xx 12, Ali Berent Kavaklioğlu xx 11, Franck Christophe Yangue Tankeu x 8, Mehmet Kürşat Sözen x 6, İhsan Yalçın Azizmahmutoğulları x 4


1. periyot: 23-23


Devre: 35-37 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)


3. periyot: 65-62 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine) - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Murat Kaya, Mahmut Can, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:10 Kaynak: İHA
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