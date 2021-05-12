Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon maçları 29. haftadan ertelenen Manisa Büyükşehir Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlandı.

Muradiye Spor Salonu'ndaki müsabakada ilk yarıda 47-43 üstünlük kuran Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodu da 69-57 önde kapatmasına rağmen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor son periyottaki etkili oyunuyla müsabakadan 85-83 galip tamamladı.

Sezonu daha önce şampiyon tamamlamayı garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Bir üst lige çıkacak ekibin belli olacağı play-off'ta Samsunspor, Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol, Semt77 Yalovaspor, Mamak Belediyespor, Akhisar Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

Ligde son iki sırada yer alan Ankara Anadolu Basket ile Nadir Gold İstanbul Basket lige veda etti.

Play-off eşleşmeleri

Play-off çeyrek finalinde Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Semt77 Yalovaspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve Mamak Belediyespor-Akhisar Belediyespor mücadeleleri oynanacak.

Puan durumu

Ligde 2020-2021 sezonunda oluşan puan durumu şöyle:

S Takım O G M A Y P 1. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 30 22 8 2465 2154 52 2. Samsunspor 30 20 10 2435 2363 50 3. Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol 30 19 11 2378 2317 49 4. Semt77 Yalovaspor 30 19 11 2353 2227 49 5. Mamak Belediyespor 30 18 12 2534 2429 48 6. Akhisar Belediyespor 30 17 13 2482 2430 47 7. Kocaeli BŞB Kağıtspor 30 17 13 2383 2342 47 8. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 30 17 13 2401 2387 47 9. Manisa Büyükşehir Belediyespor 30 17 13 2385 2282 47 10. Sigortam.Net 30 15 15 2376 2406 45 11. Global Connect Travel Düzce 30 14 16 2215 2284 44 12. Bornova Belediyespor 30 14 16 2352 2337 44 13. Budo Gemlik 30 11 19 2316 2434 41 14. Finalspor 30 10 20 2165 2279 40 15. Ankara Anadolu Basket 30 6 24 2316 2599 36 16. Nadir Gold İstanbul Basket 30 4 26 2102 2388 34

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