Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 102 - Semt77 Yalovaspor: 94 - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 102 - Semt77 Yalovaspor: 94 - Son Dakika Spor

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 102 - Semt77 Yalovaspor: 94

6 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 102-94 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 102 - Semt77 Yalovaspor: 94, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 102-94 mağlup etti.


Salon: Kurtdereli


Hakemler: Tekin Özübir xxx, M. Murat Zafer xxx, M. Candemir Tabak xxx


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxx 26, Marvin Jefferson xxx 26, Gökhan Aydın xxx 8, İsmail Çevik xx 4 xxx, Berkay Genç xxx 13, Mertcan Solkol xx 5, Fatih Kızılca xx 2, Mert Konuk xxx 16, Emre Tanışan xx 2


Başantrenör: Mustafa Mavili


Semt77 Yalovaspor: Shaquılle Goodwın xx 6, Sherrıll xxxx 45, İ. Kerem Gülmez xx 10, H. Akın Kandemir xx 2, Onur Sonsırma xxx 12, Melih Kapucu xxx 14, Ersan Beyaz xx 5


Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu


1. Periyot: 26-21 (Balıkesir BŞB)


Devre: 45-51 (Semt77 Yalovaspor)


3. Periyot: 73-68 (Balıkesir BŞB)


5 faul alanlar: Shaquılle Goodwın, İ. Kerem Gülmez (Semt77 Yalovaspor) - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Yalovaspor, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:33 Kaynak: İHA
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