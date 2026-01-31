Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasına 4 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 75-64
Finalspor-OGM Ormanspor: 77-82
Göztepe-Gaziantep Basketbol: 65-77
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa: 86-76
Son Dakika › Spor › Türkiye Basketbol Ligi'nde 21. Hafta - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?