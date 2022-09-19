Mandal da verilen destekler için rektör Al'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Hasan Mandal, Araştırma, Hamza Al, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan SAÜ Rektörü Al'a ziyaret - Son Dakika

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