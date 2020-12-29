Türkiye Bursları alan uluslararası öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları ile Ankara'da öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Türkiye'ye Cezayir'den gelen, Gazi Üniversitesinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bölümünde öğrenci olan Belal Younsi, haber kategorisinde Faisal Khan'ın "Keşmirli kadın" başlıklı fotoğrafını seçti. Younsi, "Fotoğraftaki kadının durumu, dünya genelinde olan iç savaşların masum insanlara yaşattığı acıları net bir şekilde gösterdiği için bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.

Younsi, futbol maçlarından duyduğu sevinç ve heyecanı özlediğini belirterek, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafını seçti. Younsi, yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına oy verdi.

Afganistan'dan gelen Akbari'nin seçimi "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" oldu

Türkiye'ye Afganistan'dan gelen, Ankara Üniversitesinde gazetecilik bölümünde lisans öğrencisi olan Farishta Akbari ise haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" fotoğrafını seçti.

Akbari, fotoğrafa baktığında, sığınmacıların yaşadığı tüm zorluklara rağmen Yunanistan'ın gazlı müdahalelerinde hayvanları korumaya çalışmasından etkilendiğini kaydetti.

Spor kategorisinde ise Akbari, milli atlet Pınar Avşar'ın azmini, disiplinini ve ülkesini gururlandırmak için gösterdiği çabayı anlatan, Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Akbari, yaşam kategorisinde Dante Diosina Jr'a ait "Filipinler'de yanardağ patlaması" fotoğrafını seçerek, insanların yanardağ patlamasından zarar görmelerine rağmen hayvanları düşünmesinden, insan ve hayvan arasındaki sevgi bağından çok etkilendiğini söyledi.

Sudanlı Markhi haber kategorisinde "ABD'de Floyd protestoları"nı seçti

Hacettepe Üniversitesinde kimya mühendisliği bölümünde doktora yapan Sudanlı M. Elmugtaba E. Markhi'nin haber kategorisindeki seçimi ise Ben Hendren'in "ABD'de Floyd protestoları" fotoğrafı oldu.

Markhi, bu fotoğrafın, halkın yasayı yeniden kurma gücünü ifade ettiğini ve insanların haksızlığa karşı öfkesini yansıttığını belirtti.

Spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" fotoğrafını seçen Markhi, yaşam kategorisinde ise Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" fotoğrafına oy verdi.

Markhi, Kovid-19 döneminde bebeklerin yüz maskesinin arkasından gülümsemek zorunda kalmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Kolombiyalı Mouthon, yaşam kategorisinde "Ateşkesin gölgesinde uçurtma etkinliği"ni seçti

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde uluslararası ilişkiler bölümünde doktora yapan Kolombiyalı Melissa Quintana Mouthon da haber kategorisinde Ben Hendren'in "ABD'de Floyd protestoları" fotoğrafını seçti.

Mouthon, Kovid-19'un insanları ve spor hayatını ne kadar kısıtladığını yansıttığı için, spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" fotoğrafına oy verdiğini söyledi.

Yaşam kategorisinde ise Mouthon'ın tercihi Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde uçurtma etkinliği" fotoğrafı oldu.

Fotoğrafa baktığında aklına gelen ilk duygunun umut olduğunu belirten Mouthon, savaşa ve zorluklara rağmen çocukların neşe içerisinde uçurtma uçurmasından etkilendiğini söyledi.