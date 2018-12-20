Antalya
'da başlayan Türkiye
Büyükler Judo Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.
Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 57 ilden 217'si kadın, toplam 598 sporcu yer aldı.
İlk gün 8 sıklette yapılan mücadeleler sonunda dereceye giren sporcular şöyle:
Kadınlar:
48 kilo:
1 - Melisa Çakmaklı
(İstanbul
)
2 - Gülkader Şentürk (İstanbul)
3 - Tuğçe Beder (Ankara
)
3 - Nazlıcan Kılıç (İzmir
)
52 kilo:
1 - İrem Korkmaz (İzmir)
2 - Damla Çalışkan (Bursa
)
3 - Eda Karademir (Karaman
)
3 - Ayşe Nur Tunca
(Kocaeli
)
57 kilo:
1 - Şeyma Özerler (İstanbul)
2 - Tuğba Zehir (Bursa)
3 - Ayşegül Yıldırım
(Ankara)
3 - Meltem Dindar (Edirne
)
63 kilo:
1 - Ümmühan Kabak (İstanbul)
2 - Minel Akdeniz
(Ordu
)
3 - İlayda Seyis (İstanbul)
3 - Habibe Afyonlu (Balıkesir
)
Erkekler:
60 kilo:
1 - Samet Kumtaş (İstanbul)
2 - Mihraç Akkuş
(İstanbul)
3 - Emre Çelik
(İstanbul)
3 - Salih Yıldız
(İstanbul)
66 kilo:
1 - Sinan Sandal
(İstanbul)
2 - Yavuz Yaralı (Kırşehir
)
3 - Seyit Erel (Ankara)
3 - Abdullah Berkin Özcan (İstanbul)
73 kilo:
1 - Murat Bektaş (İstanbul)
2 - Umalt Demirel (Kocaeli)
3 - Kadir Can Çelik (Kocaeli)
3 - Halil Çimen (Balıkesir)
81 kilo:
1 - Muhammed Mustafa
Koç (Tekirdağ
)
2 - İlker Güldüren (İstanbul)
3 - Recep Çimen (Balıkesir)
3 - Recep Kılınç (Konya
)