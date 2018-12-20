Son Dakika Haberleri: Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası

Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası

6 saat önce

Antalya'da başlayan Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

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Antalya'da başlayan Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 57 ilden 217'si kadın, toplam 598 sporcu yer aldı.

İlk gün 8 sıklette yapılan mücadeleler sonunda dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar:

48 kilo:

1 - Melisa Çakmaklı (İstanbul)

2 - Gülkader Şentürk (İstanbul)

3 - Tuğçe Beder (Ankara)

3 - Nazlıcan Kılıç (İzmir)

52 kilo:

1 - İrem Korkmaz (İzmir)

2 - Damla Çalışkan (Bursa)

3 - Eda Karademir (Karaman)

3 - Ayşe Nur Tunca (Kocaeli)

57 kilo:

1 - Şeyma Özerler (İstanbul)

2 - Tuğba Zehir (Bursa)

3 - Ayşegül Yıldırım (Ankara)

3 - Meltem Dindar (Edirne)

63 kilo:

1 - Ümmühan Kabak (İstanbul)

2 - Minel Akdeniz (Ordu)

3 - İlayda Seyis (İstanbul)

3 - Habibe Afyonlu (Balıkesir)

Erkekler:

60 kilo:

1 - Samet Kumtaş (İstanbul)

2 - Mihraç Akkuş (İstanbul)

3 - Emre Çelik (İstanbul)

3 - Salih Yıldız (İstanbul)

66 kilo:

1 - Sinan Sandal (İstanbul)

2 - Yavuz Yaralı (Kırşehir)

3 - Seyit Erel (Ankara)

3 - Abdullah Berkin Özcan (İstanbul)

73 kilo:

1 - Murat Bektaş (İstanbul)

2 - Umalt Demirel (Kocaeli)

3 - Kadir Can Çelik (Kocaeli)

3 - Halil Çimen (Balıkesir)

81 kilo:

1 - Muhammed Mustafa Koç (Tekirdağ)

2 - İlker Güldüren (İstanbul)

3 - Recep Çimen (Balıkesir)

3 - Recep Kılınç (Konya)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:44 Kaynak: AA

Balıkesir, Antalya, Türkiye, Spor
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