Son Dakika Haberleri: Türkiye-Çad Arasında İkili İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

Türkiye-Çad Arasında İkili İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno Türkiye ile Çad arasında anlaşmaların imazalanması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno
Türkiye ile Çad arasında anlaşmaların imazalanması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Itno, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesi Türkiye ile Çad arasında ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:22 Kaynak: AA

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