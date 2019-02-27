Türkiye-Çad Arasında İkili İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno Türkiye ile Çad arasında anlaşmaların imazalanması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Çad
Cumhurbaşkanı İdris Debi
Itno Türkiye
ile Çad arasında anlaşmaların imazalanması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve Çad Cumhurbaşkanı Itno, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesi Türkiye ile Çad arasında ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:22 Kaynak: AA
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