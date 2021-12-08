Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı - Son Dakika

Google, her yıl sonunda düzenli olarak açıkladığı arama trendlerinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre 2021'de Türkiye'de en çok Eğitim Bilişim Ağı'na giriş yapmak için kullanılan "EBA giriş" kelimesi arandı.
Onu Netflix'in popüler dizisi "Squid Game", Açık Öğretim Lisesi'nin kısaltması olan "AÖL", Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve ülke gündemine uzun süre damga vuran Elmalı Davası izledi.
Google'a göre Türkiye'de 2021'de en çok aranan ilk 5 kelime şu şekilde sıralanıyor:
Google'da en çok aranan ilk beş isim ise şunlardı:
Google'da yapılan aramalara göre en popüler beş dizi şu şekilde sıralandı:
2021 yılında kaybettiklerimize özel bir bölüm ayıran Google'a göre en çok aranan ilk beş isim şunlardı:
2021 küresel trendler raporunu paylaşan Google, 2021'de 'kötü haber bağımlılığı'nın tüm dünyada her zamankinden daha fazla arandığını not ediyor.
Google arama trendlerine göre 2021'de "iş nasıl bulunur?" sorusunun yerini 'iş nasıl kurulur?' sorusu aldı.
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