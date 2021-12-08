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Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı - Son Dakika
BBC

Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı

08.12.2021 18:35
Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı

Teknoloji devi Google, 2021'in en çok yapılan aramalarını yayınladı. Buna göre Türkiye'de en çok aranan kelimeler EBA giriş, Squid Game, AÖL, Mesut Özil ve Elmalı Davası olarak sıralandı. En çok aranan isimler ise Mesut Özil ve Ebrar Karakurt oldu.

Google, her yıl sonunda düzenli olarak açıkladığı arama trendlerinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre 2021'de Türkiye'de en çok Eğitim Bilişim Ağı'na giriş yapmak için kullanılan "EBA giriş" kelimesi arandı.

Google, Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı

Onu Netflix'in popüler dizisi "Squid Game", Açık Öğretim Lisesi'nin kısaltması olan "AÖL", Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve ülke gündemine uzun süre damga vuran Elmalı Davası izledi.

EN ÇOK ARANANLAR

Google'a göre Türkiye'de 2021'de en çok aranan ilk 5 kelime şu şekilde sıralanıyor:

  1. EBA giriş
  2. Squid Game
  3. AÖL
  4. Mesut Özil
  5. Elmalı Davası

EN ÇOK ARANAN İSİMLER

Google'da en çok aranan ilk beş isim ise şunlardı:

  1. Mesut Özil
  2. Ebrar Karakurt
  3. Mahmut Özer
  4. Burak Elmas
  5. İrfan Can Kahveci

EN ÇOK ARANAN DİZİLER

Google'da yapılan aramalara göre en popüler beş dizi şu şekilde sıralandı:

  1. Squid Game
  2. Sadakatsiz
  3. Aşk Mantık İntikam
  4. Masumiyet
  5. Yargı

HAYATINI KAYBEDENLER

2021 yılında kaybettiklerimize özel bir bölüm ayıran Google'a göre en çok aranan ilk beş isim şunlardı:

  1. Rasim Öztekin
  2. Doğan Cüceloğlu
  3. Sezai Karakoç
  4. Başak Cengiz
  5. Oğuz Yılmaz

"İŞ NASIL BULUNUR?" YERİNE "İŞ NASIL KURULUR?" DİYE ARATILDI

2021 küresel trendler raporunu paylaşan Google, 2021'de 'kötü haber bağımlılığı'nın tüm dünyada her zamankinden daha fazla arandığını not ediyor.

Google arama trendlerine göre 2021'de "iş nasıl bulunur?" sorusunun yerini 'iş nasıl kurulur?' sorusu aldı.


Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı

Mesut Özil, Squid Game, Türkiye, Google, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı - Son Dakika

BBC

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