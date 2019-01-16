Türkiye'de Aranıyorlardı, Düzce'de Yakalandılar
24 dakika önce
Türkiye'de aranıyorlardı, Düzce'de yakalandılarDÜZCE - 'Ev arıyoruz' bahanesiyle girdikleri binalarda evlerden hırsızlık yapan 3 kişi Düzce'nin Gümüşova ilçesinde polisin yaptığı başarılı operasyonla suçüstü yakalandı.
Türkiye
'de aranıyorlardı, Düzce
'de yakalandılar
DÜZCE - 'Ev arıyoruz' bahanesiyle girdikleri binalarda evlerden hırsızlık yapan 3 kişi Düzce'nin Gümüşova
ilçesinde polisin yaptığı başarılı operasyonla suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların sorgusunda Türkiye'nin birçok ilinde 'kiralık ev arıyoruz' bahanesiyle evlerin kapılarını zorlayarak hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.
Olay; Düzce'nin Gümüşova ilçesinde meydana geldi. Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne vatandaşların 3 kadının evlerin kapılarını zorladıkları ihbarını alan Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbarın geldiği adrese yaptıkları baskında Emine G. (21), Yasemin G. ve E.V.isimli şahısları suçüstü yakaladılar. Yakalanan şahıslar olay yerinde polis ekiplerine 18 yaşından küçük olduklarını ve kiralık ev aradıklarını söyleyerek kurtulmak istediler. Ancak polis ekipleri 3 şüpheli şahsı Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Şahısların yapılan sorgularında sahte kimlik kullandıkları ve Türkiye'nin birçok ilinde aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle arandıkları ortaya çıktı. Şahıslar Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi
'ne sevk edildiler.
3 hırsızlık zanlısı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:34 Kaynak: İHA
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