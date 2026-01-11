Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

11.01.2026 10:37
Dün Türkiye'de 997 bin 720 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 986 bin 471 MWh oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 947 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 739 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,8 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 926 megavatsaat elektrik ihracatı, 1677 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

