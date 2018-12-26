Türkiye'de En Huzurlu İllerin Başında Denizli Geliyor"

Denizli
Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
, tüm emniyet teşkilatıyla kentin huzuru için çalıştıklarını belirterek, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye
'de 81 vilayetin içerisinde Denizli en huzurlu illerden, hatta ilk başta gelen illerden birisi." dedi.
Demir, Çamlaraltı Mahallesi
'ndeki bir kafede esnafla buluşma toplantısında yaptığı konuşmada, farklı mekanlarda farklı zamanlarda huzur toplantıları yaptıklarını, halkın yanında olmaya, onlarla sürekli bir araya gelmeye çalıştıklarını belirtti.
Emniyet teşkilatı için asıl önemli olanın sokakların, insanların huzuru, mutluluğu olduğunu dile getiren Demir, Denizli'nin 19 ilçesinin tamamında bir huzur adası oluşturmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti.
Kentin asayişi, çocuk suçları ile mücadele, narkotik suçlarla mücadelede başarılı bir karneye sahip olduğunu vurgulayan Demir, "Bunu yaparken 2 bin 600-2 bin 700 civarında personelimiz gece gündüz sizlerin huzuru için çalışıyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'de 81 vilayetin içerisinde Denizli en huzurlu illerden, hatta ilk başta gelen illerden birisi. Çünkü teknik verilere, istatistiklere bakıldığı zaman bunu rahatlıkla görmek mümkün. Bu sadece emniyet teşkilatının başarısı değil, sizlerin, halkın, STK
'ların başarısı." diye konuştu.