Türkiye'de korona virüsten 27 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
Türkiye'de korona virüsten 27 kişi daha hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 276 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 276 olduğunu açıkladı. Bugün 37 bin 507 test yapılırken, 952 yeni vaka tanısı konuldu, bin 121 kişi ise iyileşti.
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23.05.2020 02:54:30. #1.13#
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