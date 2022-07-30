Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve can kaybı sayısında yükseliş sürüyor

Koronavirüs salgını hem tatil döneminin etkisi hem de tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Durum böyle olunca vatandaşlar da vaka tablosundaki son durumu merak etmeye başladı. Sağlık Bakanlığı da Türkiye'nin koronavirüsteki son durumunu içeren tabloyu paylaştı.

365 BİN 424 KİŞİ VİRÜSE YAKALANDI

Bakanlık tarafından açıklanan haftalık koronavirüs tablosuna göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365 bin 424 kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüsten dolayı 157 kişi hayatını kaybederken, 265 bin 962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 341 oldu.

TOPLAM VAKA SAYISI 15 MİLYONUN ÜZERİNDE

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 889 bin 495'e yükselirken, 99 bin 341 kişi hayatını kaybetti. 11-17 Temmuz arasında tespit edilen vaka sayısı ise 226 bin 532. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre 138 bin 892 arttı.