Çok ciddi hastalıklar taşıyorlar! İstanbul'u istila eden sivrisinekler 0 kan grubundaki insanların kanını daha lezzetli buluyor - Son Dakika
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Çok ciddi hastalıklar taşıyorlar! İstanbul'u istila eden sivrisinekler 0 kan grubundaki insanların kanını daha lezzetli buluyor

16.09.2022 17:13
Çok ciddi hastalıklar taşıyorlar! İstanbul'u istila eden sivrisinekler 0 kan grubundaki insanların kanını daha lezzetli buluyor

Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da sivrisinek ısırmalarında artış yaşanıyor. Uzmanlar, sineklerin özellikle 0 kan grubundaki insanları hedef aldığını ve çok ciddi hastalıklar taşıdıklarını belirtti. Sivrisinekleri çeken bir başka etken de ayak kokusu.

Yunanistan'da çok sayıda kişinin ölümüne neden olan Batı Nil virüsünün Türkiye'de de her an görülebileceği şeklinde uyarılar gelmesinin ardından İstanbul'da sivrisinek şikayetlerinde artış görüldü. Hem kamu kurumları hem de belediyeler ilaçlama faaliyetlerini artırırken, konu hakkında vatandaşlara da önemli bir bilgilendirme yapıldı.

0 KAN GRUBUNU DAHA ÇOK ISIRIYOR

Japonya'da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre sivrisinekler, 0 kan grubundaki kişileri daha fazla ısırıyor. Bunun nedeni ise sineklerin 0 kan grubunu, diğer kan gruplarına göre daha lezzetli bulmaları. Uzmanlar şimdilerde virüsün dolaşımda olması nedeniyle her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiğini aksi takdirde Batı Nil Virüsü'nün ciddi etkileri olduğunu belirtiyor.

DOLUNAY ZAMANI DAHA HAREKETLİLER

Yine ABD kaynaklı bir araştırmaya göre, sivrisinekler, dolunay zamanında, diğer zamanlarda olduklarından 500 kat daha hareketli oluyor. Sivrisinekleri çeken başka bir etken ise ayak kokusu. Ayak kokusu, sivrisinekleri çeken bir etken.

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SON DAKİKA: Çok ciddi hastalıklar taşıyorlar! İstanbul'u istila eden sivrisinekler 0 kan grubundaki insanların kanını daha lezzetli buluyor - Son Dakika
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