Türkiye'deki görevi sona eren İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott, basınla vedalaştı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'deki görev süresinin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda gazetecilerle vedalaştı.

Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, Ankara'da görev yapan gazeteciler ve Büyükelçilik çalışanları katıldı.

Medya ile Büyükelçiliğin basın ekibi arasındaki ilişki ve oluşan karşılıklı güvenin önemine değinen Chilcott, "Bu, benim Türkiye'deki ikinci görevim. Genç bir diplomat olarak 12 Eylül 1984'te ilk kez Türkiye'ye gelmiştim. Dışişleri Bakanlığındaki görevimi başladığım yerde bitirmek benim için ayrı bir anlam ifade ediyor." diye konuştu.

Chilcott, kızının da Türkiye'deki ilk görevi sırasında doğduğunu anlatarak, kızının 8 haftalıkken geldiği Türkiye'de 2,5 yıl yaşadığını söyledi.

Oğlunun ise Türkiye'de bir kızının doğduğunu ve Türkiye'de yaşamaya devam edeceğini belirten Chilcott, "DNA'mı burada bırakıyorum. Burada yaşamaya devam edenleri ziyaret etmek için gelecekte de Türkiye'ye geleceğim." dedi.

"Türkiye'deki her anımdan zevk aldım." diyen Chilcott, Büyükelçi olarak görev yaptığı 4,5 yılda başta Türkiye ile İngiltere arasında Aralık 2020'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması olmak üzere birçok önemli işe imza attıklarını anlattı.

Chilcott, iki ülke arasında en son 2018'de düzenlenen "Tatlı Dil Forumu"nun da bu yıl Türkiye'de düzenleneceğini hatırlatarak, "Kovid-19 salgını öncesi 2,5 milyon İngiliz turist Türkiye'yi ziyaret etmişti. Bu sabah Kültür ve Turizm Bakanı'yla görüştüm. İngiliz turist sayısı şu ana kadar 3,5 milyona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Daha önce İngiltere'nin Dublin Büyükelçiliği görevinde de bulunan Chilcott, Türkiye'deki görevine 16 Ocak 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu güven mektubuyla başlamıştı.