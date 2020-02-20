Türkiye'deki şirketlerde 10 yöneticiden 7'si yeni fırsatlar peşinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'deki şirketlerde 10 yöneticiden 7'si yeni fırsatlar peşinde - Son Dakika

Türkiye'deki şirketlerde 10 yöneticiden 7'si yeni fırsatlar peşinde

7 saat önce

Oxygen Consultancy Genel Müdürü Aşar, "Yöneticilerin yüzde 70'i, kriz zamanlarında bile olsa karşılarına çıkacak yeni fırsatlara sıcak bakıyor.

Türkiye'deki şirketlerde 10 yöneticiden 7'si yeni fırsatlar peşinde, System.String[]

Oxygen Consultancy Genel Müdürü Aşar, "Yöneticilerin yüzde 70'i, kriz zamanlarında bile olsa karşılarına çıkacak yeni fırsatlara sıcak bakıyor. Fakat şirketinden memnun olan yöneticilerin yüzde 87'si iş değiştirmekten uzaklar." açıklamasında bulundu.

Oxygen Consultancy'den yapılan açıklamda görüşlerine yer verilen Oxygen Consultancy Genel Müdürü Zeynep Doğrul Aşar, Türkiye genelinde yöneticilerin çoğunluğunda iş arama sebebi olarak "mutsuzluk" kavramının ön plana çıktığını belirtti.

Aşar, mutsuzluğun en büyük sebebinin ise büyük ölçüde ast-üst ya da aynı seviyedeki çalışanlarla olan ilişkilerden kaynaklandığına dikkati çekti.

Bazı yöneticilerin eski yöntemleri kullanarak iş ilişkilerini yürütmek istediğine ve sonuçta işe uyum sağlayamadığına, bazılarının ise firmasındaki yeni yönetim anlayışına ayak uyduramadığına vurgu yapan Aşar, yaşanılan mutsuzluk neticesinde yeni arayışların başladığının altını çizdi.

Aşar, "Yöneticilerin yüzde 70'i, kriz zamanlarında bile olsa karşılarına çıkacak yeni fırsatlara sıcak bakıyor. Fakat şirketinden memnun olan yöneticilerin yüzde 87'si iş değiştirmekten uzaklar." ifadesini kullandı.

Yöneticilerin şirket değiştirmek için farklı nedenleri var

Aşar, birden fazla sebebin şirketler arasında yöneticilerin transferlerine gerekçe olabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ücretler, daha büyük organizasyonlarda görev alma isteği, şirket içi ilişkilerde yaşanan kopukluklar ve insan olmanın getirisi olarak hep daha fazlasını merak etmek ve talep etmek bunlardan sadece bir kaçı. Günümüzde yeteneği kazanmak ne derece zor ise o yeteneği tutmak ve fayda sağlamak da bir o kadar emek ve özveri gerektiriyor. Yetenek yönetimi ve firma aidiyeti gibi konu başlıkları, insan kaynaklarının en öncelikli konuları. Her ne kadar zorlu olsa da, geliştirilen süreçler ve yapılanmalar sonrasında kazanımları çok daha büyük olacak gibi görünüyor."

2020'de de sirkülasyon sürecek

Yöneticilerin iş değişikliği ve şirketler arası sirkülasyonunun 2020 yılında da devam edeceğini ifade eden Aşar, "Ekonomik durgunluk, artan rekabet, organizasyonel iklim ve sağlıksız yapılanma yönetici sirkülasyonlarındaki en önemli etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte yurt dışına transfer olan başarılı Türk yöneticilerden ya da görev süresi dolarak ülkesine geri dönen yabancı yöneticilerden boşalan rollerin doldurulmasıyla 2020 yılında da yönetici transferleri sürecektir. Bu nedenle şirketlere yalnızca iyi yetenekleri kazanmak değil, aynı zamanda elde tutmak gibi sorumluluklar da düşüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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